नीट गड़बड़ी मामलों की सुनवाई में आएगी तेजी, महाराष्ट्र में बनी दो स्पेशल कोर्ट
मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जिलों में एक-एक विशेष अदालत निर्धारित की है जो नीट यूजी समेत सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी।
मुंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जिलों में एक-एक विशेष अदालत निर्धारित की है जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी समेत सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे ने इन मामलों की सुनवाई के लिए छत्रपति संभाजीनगर (मध्य महाराष्ट्र) में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस.वी. पवार और नागपुर (पूर्वी महाराष्ट्र) में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुलशन कोल्टे को नियुक्त किया।
केंद्र के निर्देशों के मुताबिक
उच्च न्यायालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह फैसला केंद्र के उन निर्देशों के तहत लिया गया है जिनमें कम से कम दो बड़े जिलों में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम' और 'भारतीय न्याय संहिता' (बीएनएस) के तहत आने वाले अपराधों के मुकदमे चलाने के लिए विशेष अदालत बनाने को कहा गया था।
सुनवाई तीन महीने के भीतर पूरी होनी जरूरी
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत, ऐसे मामलों में सुनवाई तीन महीने के भीतर पूरी होनी जरूरी है। परीक्षा में गड़बड़ियों के लिए सरकार से जवाबदेही तय करने और शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने की मांग को लेकर, जून के आखिर से मुख्य रूप से दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली के इस आंदोलन के समर्थन में देश भर में छात्र समूहों, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की ओर से प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- छात्रों के हित सुरक्षित करने के लिए '10 कदम आगे' बढ़ रही है सरकार
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह छात्रों की सुरक्षा और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की शुचिता बनाए रखने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। यह आश्वासन न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ के समक्ष इस वर्ष कथित नीट प्रश्न पत्र लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी और मजबूत सुधारों को लागू किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा, "हम इस पर नजर रखेंगे। सब कुछ सुव्यवस्थित हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे।" सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार नीट पेपर लीक मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और उच्चतम कार्यकारी स्तर की देखरेख में छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए "10 कदम आगे बढ़कर" काम कर रही है।
अदालत ने कहा कि इस तरह की समस्याओं को बिना स्थायी समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता। पीठ ने केंद्र से विस्तृत हलफनामा मांगते हुए मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। ये याचिकाएं बड़े पैमाने पर पेपर लीक के आरोपों के बाद केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने के बाद दायर की गयी थीं।
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसका ध्यान अस्थायी उपायों के बजाय स्थायी संस्थागत सुधारों पर है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अदालत को सूचित किया कि सरकार ने राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और वह जल्द ही एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करेगी, जिसमें प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा केंद्रों तक वितरण प्रक्रिया की सुरक्षा से जुड़े सुधार शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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