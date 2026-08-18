बैंक ऑफ बड़ौदा में लोकल बैंक ऑफिसर के 2,482 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट आज ही करें आवेदन!
Bank of Baroda LBO Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर के 2,482 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।आज 18 अगस्त से आवेदन शुरू हो चुके हैं।
Bank of Baroda LBO Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाने और सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के पद पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत देशभर के 20 राज्यों में कुल 2,482 पदों को भरा जाएगा।
इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 18 अगस्त 2026 से हो चुकी है, और उम्मीदवार 7 सितंबर 2026 तक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाकर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।
किसे मिलेगा मौका और क्या हैं योग्यताएं?
अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही, आवेदक के पास किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अधिकारी के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। क्लेरिकल लेवल का अनुभव मान्य नहीं होगा। इसके अलावा, जिस राज्य से आप आवेदन कर रहे हैं, वहां की स्थानीय भाषा को पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए।
आयु सीमा
आयु सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2026 तक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों SC, ST, OBC, PwBD के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया
लोकल बैंक ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवारों को कई चरणों की चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले 120 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, जिसमें अंग्रेजी, बैंकिंग नॉलेज, जनरल/इकोनॉमिक अवेयरनेस, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और गलत उत्तरों के लिए 0.25 अंकों की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। लिखित परीक्षा के बाद आवश्यकतानुसार लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट (LPT), साइकोमेट्रिक टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा।
आवेदन शुल्क
आवेदन शुल्क सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये (जीएसटी सहित) तय किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग (PwBD) और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये रखा गया है।
सैलरी कितनी मिलेगी?
लोकल बैंक ऑफिसर (LBO) के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 48,480 रुपये से लेकर 85,920 रुपये सैलरी के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
आवेदन कैसे करें?
- बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Careers' सेक्शन में जाकर 'Current Opportunities' लिंक पर क्लिक करें।
3. संबंधित भर्ती नोटिफिकेशन (Advt No. BOB/HRM/REC/ADVT/2026/16) का चयन करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें।
4. फॉर्म में अपनी बेसिक, शैक्षणिक व कार्य अनुभव की जानकारियां सही-सही दर्ज करें।
5. फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ऑनलाइन फीस जमा करें।
6. फॉर्म को सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए निकालकर रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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