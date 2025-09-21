BOB Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में बनें अफसर, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर और मैनेजर की भर्ती, सैलरी 1.20 लाख तक

BOB Recruitment 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा भर्ती 2025 में चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर और मैनेजर के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर 2025 है। जानें योग्यता, उम्र सीमा और आवेदन प्रक्रिया।

BOB Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने 2025 में विभिन्न पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती में चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर और मैनेजर जैसे अहम पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चीफ मैनेजर - इन्वेस्टर रिलेशन के लिए दो पद उपलब्ध हैं। इस पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योग्यता के रूप में ग्रेजुएशन (Economics/Commerce) अनिवार्य है, जबकि CA, MBA या IIM सर्टिफिकेशन वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवार के पास बैंकिंग/ब्रोकरेज में 8 साल और इन्वेस्टर रिलेशन/कॉरपोरेट कम्युनिकेशन/रिसर्च में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इस पद का वेतन 1,02,300 रुपये से 1,20,940 रुपये तक निर्धारित किया गया है।

ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस में मैनेजर के लिए 14 पद हैं। इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 24 से 34 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार का ग्रेजुएशन होना चाहिए और IIBF FOREX, CDCS या CITF सर्टिफिकेशन वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवार के पास ट्रेड फाइनेंस ऑपरेशंस में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इस पद का वेतन 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक है।

फॉरेक्स अक्विजिशन एंड रिलेशनशिप में मैनेजर के 37 पद उपलब्ध हैं। इस पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 26 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए और ग्रेजुएशन अनिवार्य है। MBA या PGDM को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवार के पास बैंकिंग सेक्टर में 2 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें कम से कम 1 साल ट्रेड फाइनेंस और फॉरेक्स सेल्स का अनुभव होना जरूरी है। इस पद का वेतन 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक है।

सीनियर मैनेजर - फॉरेक्स अक्विजिशन एंड रिलेशनशिप के 5 पद उपलब्ध हैं। इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 29 से 39 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योग्यता के रूप में ग्रेजुएशन के साथ फुल-टाइम MBA/PGDM (सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस या ट्रेड फाइनेंस) अनिवार्य है। उम्मीदवार के पास बैंकिंग में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें 3 साल ट्रेड फाइनेंस और फॉरेक्स सेल्स का अनुभव शामिल हो। इस पद का वेतन ₹85,920 से ₹1,05,280 तक है।