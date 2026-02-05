बैंक ऑफ बड़ौदा में 418 पदों पर भर्ती, सैलरी लाखों में, मौका हाथ से न जाने दें
बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी भर्ती निकाली है। 418 पद, शानदार सैलरी और सरकारी बैंक की स्थिर नौकरी का यह मौका सीमित समय के लिए है।
बैंकिंग और टेक्नोलॉजी के मेल में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा एक बड़ी भर्ती लेकर आया है। BOB IT Posts Recruitment 2026 के तहत कुल 418 पदों पर अधिकारी, मैनेजर और सीनियर मैनेजर की नियुक्ति की जाएगी। यह भर्ती खासतौर पर उन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए है जो सरकारी बैंक की स्थिर नौकरी के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख 19 फरवरी 2026 तय की गई है।
किस तरह की भर्ती है यह
बैंक ऑफ बड़ौदा इस भर्ती के जरिए अपनी आईटी टीम को मजबूत करना चाहता है। इसमें AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा इंजीनियरिंग और डेटाबेस मैनेजमेंट जैसे आधुनिक क्षेत्रों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को मौका दिया जा रहा है। यह सिर्फ एक सामान्य बैंक जॉब नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से बैंकिंग को आगे ले जाने की जिम्मेदारी वाला रोल है।
कुल कितने पद और किस लेवल पर
इस भर्ती में कुल 418 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो अलग-अलग ग्रेड में बांटी गई हैं। इसमें Officer (JMG/S-I), Manager (MMG/S-II) और Senior Manager (MMG/S-III) जैसे पद शामिल हैं। यानी फ्रेश अनुभव वाले उम्मीदवार से लेकर सीनियर लेवल के आईटी एक्सपर्ट तक, सभी के लिए मौके मौजूद हैं।
शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए
अगर योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास B.E, B.Tech, M.Tech, M.E या MCA की डिग्री होनी चाहिए। यह डिग्री कंप्यूटर साइंस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से संबंधित होनी जरूरी है। इसके साथ अगर आपके पास Java, MERN, Cloud, AI/ML जैसी टेक्नोलॉजी की सर्टिफिकेशन है, तो चयन में यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।
अनुभव को क्यों दी जा रही अहमियत
बैंक ऑफ बड़ौदा इस भर्ती में अनुभव को काफी महत्व दे रहा है। Officer पद के लिए कम से कम 1 साल, Manager के लिए 3 साल और Senior Manager के लिए 5 साल का आईटी अनुभव जरूरी है। बैंक चाहता है कि चुने गए उम्मीदवार पहले से प्रोफेशनल माहौल में काम कर चुके हों और सिस्टम को बेहतर बनाने में तुरंत योगदान दे सकें।
सैलरी और सरकारी सुविधाएं
इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत इसकी सैलरी है। Officer लेवल पर सैलरी करीब 48 हजार रुपये से शुरू होती है, Manager को 64 हजार रुपये से ज्यादा और Senior Manager को 85 हजार रुपये से ऊपर की बेसिक सैलरी मिलती है। इसके अलावा DA, HRA, मेडिकल सुविधा और अन्य सरकारी भत्ते भी मिलते हैं, जिससे कुल पैकेज काफी आकर्षक हो जाता है।
उम्र सीमा और छूट का नियम
उम्र सीमा पद के अनुसार तय की गई है। Officer के लिए न्यूनतम उम्र 22 साल, Manager के लिए 24 साल और Senior Manager के लिए 27 साल रखी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के तहत उम्र में छूट भी दी जाएगी, जिससे उन्हें बराबरी का मौका मिल सके।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी
चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। पहले आवेदन की स्क्रीनिंग होगी, इसके बाद जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट में रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और प्रोफेशनल नॉलेज से जुड़े सवाल होंगे। इसके बाद इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर फाइनल चयन किया जाएगा।
आवेदन कैसे और कहां करें
इच्छुक उम्मीदवारों को बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Careers सेक्शन में आवेदन करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही-सही भरना जरूरी है, क्योंकि गलत या अधूरा फॉर्म रद्द किया जा सकता है। आवेदन की अंतिम तारीख 19 फरवरी 2026 है, इसलिए देरी करने से बचें।
