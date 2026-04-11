12वीं बोर्ड परीक्षा के बीच मां की मौत, छात्रा ने 600 में से 600 अंक लाकर किया टॉप
कर्नाटक बोर्ड 12वीं की एक छात्रा ने पूरे 100 फीसदी नंबर हासिल कर स्टेट टॉप किया है। बोर्ड एग्जाम के बीच उनकी मां का निधन हो गया था। इन मुश्किल हालातों के बावजूद छात्रा ने यह अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की।
किसी भी शख्स के लिए मां का जाना उसके जीवन की सबसे बड़ी क्षति होती है। दुर्भाग्य से कर्नाटक की दिशा के ऊपर दुखों का यह पहाड़ तब टूटा जब वह 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे रही थी। लेकिन दिशा ने इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत रखी और वो कारनामा कर दिखाया जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध है। इस लड़की ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 600 में से 600 अंक लाकर पूरे प्रदेश में टॉप कर डाला। मूदाबिद्री के अल्वा पीयू कॉलेज की कॉमर्स की छात्रा दिशा मुश्किल भरे समय के बावजूद सेकेंड पीयूसी (12वीं ) परीक्षाओं में100 फीसदी अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया।
टीओआई की खबर के मुताबिक जिस दिन दिशा की इकोनॉमिक्स की परीक्षा थी, उसी दिन उसकी मां सविता एक दुर्घटना का शिकार हो गई। वह गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गईं। चोटें गंभीर थीं। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस सबसे बड़े सदमे के बावजूद दिशा ने अपने बाकी बचे हिंदी और अकाउंटेंसी के पेपर पूरे किए और साथ ही अंतिम संस्कार की रस्मों में भी हिस्सा लिया।
बहन, शिक्षकों और कॉलेज से मिला सहयोग
परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि कुछ रिश्तेदारों ने तो दिशा को यह सलाह भी दी थी कि जब उसकी मां अस्पताल में थीं, तब वह परीक्षा में शामिल न हो। दिशा ने बताया, 'माँ को खोने के बाद अपने बाकी पेपर पूरे करना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। मेरी बहन, शिक्षकों और कॉलेज से मिले सहयोग ने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी।'
दिशा जब एग्जाम को लेकर चिंतित थी, तो उस दौरान मां ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। दिशा उस बात को दोहराते हुए कहती हैं कि उनकी मां ने कहा था कि “तुमने मेहनत की है, भगवान हैं… जिसके माथे पर लिखा होता है, उसे मिलता ही है। डरो मत।” दिशा कहती हैं कि मां की कही हुई ये बात याद करते हुए उन्होंने एग्जाम दिए। हालांकि वह कहती हैं कि एग्जाम के समय उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। साथ ही वह जोड़ती हैं कि “मुझे यह उपलब्धि अपनी मां के लिए हासिल करनी ही थी, चाहे उनके लिए ही क्यों न हो।”
साथ खड़े थे कॉलेज के लेक्चरर्स
उसकी छोटी बहन दीक्षा, जो 10वीं कक्षा की छात्रा है, ने बताया कि दिशा अपनी मां की मृत्यु से बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन उसने यह पक्का इरादा कर लिया था कि वह कोई भी परीक्षा नहीं छोड़ेगी। अल्वा कॉलेज के चेयरमैन एम. मोहन अल्वा और दिशा की क्लास एडवाइजर वीना एग्नेस डिसूजा ने बताया कि इस पूरे मुश्किल दौर में कॉलेज के लेक्चरर्स भी दिशा के साथ खड़े रहे।
दिशा ने बताया कि अपनी मां के सपने को साकार करते हुए वह सीए बनना चाहती हैं और वर्तमान में सीए फाउंडेशन परीक्षा की तैयारी कर रही है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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