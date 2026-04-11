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12वीं बोर्ड परीक्षा के बीच मां की मौत, छात्रा ने 600 में से 600 अंक लाकर किया टॉप

Apr 11, 2026 04:14 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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कर्नाटक बोर्ड 12वीं की एक छात्रा ने पूरे 100 फीसदी नंबर हासिल कर स्टेट टॉप किया है। बोर्ड एग्जाम के बीच उनकी मां का निधन हो गया था। इन मुश्किल हालातों के बावजूद छात्रा ने यह अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की।

12वीं बोर्ड परीक्षा के बीच मां की मौत, छात्रा ने 600 में से 600 अंक लाकर किया टॉप

किसी भी शख्स के लिए मां का जाना उसके जीवन की सबसे बड़ी क्षति होती है। दुर्भाग्य से कर्नाटक की दिशा के ऊपर दुखों का यह पहाड़ तब टूटा जब वह 12वीं की बोर्ड परीक्षा दे रही थी। लेकिन दिशा ने इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत रखी और वो कारनामा कर दिखाया जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध है। इस लड़की ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 600 में से 600 अंक लाकर पूरे प्रदेश में टॉप कर डाला। मूदाबिद्री के अल्वा पीयू कॉलेज की कॉमर्स की छात्रा दिशा मुश्किल भरे समय के बावजूद सेकेंड पीयूसी (12वीं ) परीक्षाओं में100 फीसदी अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया।

टीओआई की खबर के मुताबिक जिस दिन दिशा की इकोनॉमिक्स की परीक्षा थी, उसी दिन उसकी मां सविता एक दुर्घटना का शिकार हो गई। वह गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गईं। चोटें गंभीर थीं। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस सबसे बड़े सदमे के बावजूद दिशा ने अपने बाकी बचे हिंदी और अकाउंटेंसी के पेपर पूरे किए और साथ ही अंतिम संस्कार की रस्मों में भी हिस्सा लिया।

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बहन, शिक्षकों और कॉलेज से मिला सहयोग

परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि कुछ रिश्तेदारों ने तो दिशा को यह सलाह भी दी थी कि जब उसकी मां अस्पताल में थीं, तब वह परीक्षा में शामिल न हो। दिशा ने बताया, 'माँ को खोने के बाद अपने बाकी पेपर पूरे करना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। मेरी बहन, शिक्षकों और कॉलेज से मिले सहयोग ने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी।'

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दिशा जब एग्जाम को लेकर चिंतित थी, तो उस दौरान मां ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी। दिशा उस बात को दोहराते हुए कहती हैं कि उनकी मां ने कहा था कि “तुमने मेहनत की है, भगवान हैं… जिसके माथे पर लिखा होता है, उसे मिलता ही है। डरो मत।” दिशा कहती हैं कि मां की कही हुई ये बात याद करते हुए उन्होंने एग्जाम दिए। हालांकि वह कहती हैं कि एग्जाम के समय उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। साथ ही वह जोड़ती हैं कि “मुझे यह उपलब्धि अपनी मां के लिए हासिल करनी ही थी, चाहे उनके लिए ही क्यों न हो।”

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साथ खड़े थे कॉलेज के लेक्चरर्स

उसकी छोटी बहन दीक्षा, जो 10वीं कक्षा की छात्रा है, ने बताया कि दिशा अपनी मां की मृत्यु से बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन उसने यह पक्का इरादा कर लिया था कि वह कोई भी परीक्षा नहीं छोड़ेगी। अल्वा कॉलेज के चेयरमैन एम. मोहन अल्वा और दिशा की क्लास एडवाइजर वीना एग्नेस डिसूजा ने बताया कि इस पूरे मुश्किल दौर में कॉलेज के लेक्चरर्स भी दिशा के साथ खड़े रहे।

दिशा ने बताया कि अपनी मां के सपने को साकार करते हुए वह सीए बनना चाहती हैं और वर्तमान में सीए फाउंडेशन परीक्षा की तैयारी कर रही है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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विजन

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