CUET UG Topper: BJP नेता कैलाश गहलोत की बेटी देविना बनी सीयूईटी यूजी टाॅपर, हासिल की AIR 1
CUET UG Topper 2026 Devina Gahlot: सीयूईटी यूजी 2026 के नतीजों में भाजपा नेता कैलाश गहलोत की छोटी बेटी देविना गहलोत ने 5 विषयों में 1232.19 का सर्वोच्च एनटीए स्कोर बनाकर देश भर में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है।
CUET 2026 Topper Devina Gahlot: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) के रिजल्ट घोषित होने के साथ ही देश भर से कई प्रेरणादायक सफलता की कहानियां सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में एक बेहद अच्छी खबर दिल्ली से आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता कैलाश गहलोत की छोटी बेटी देविना गहलोत ने सीयूईटी यूजी परीक्षा 2026 में इतिहास रच दिया है। देविना ने अपने पांच चुने हुए विषयों में कुल 1232.19 का एग्रीगेट एनटीए स्कोर हासिल कर पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक 1 (AIR 1) का मुकाम हासिल किया है।
कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम
देविना की सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ईमानदारी, कड़े अनुशासन और निरंतरता के साथ मेहनत की जाए, तो सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। देविना दिल्ली के जाने-माने स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS), वसंत कुंज की छात्रा हैं। उन्होंने शुरू से ही अपनी पढ़ाई को लेकर एक बेहद गंभीर और अनुशासन बनाए रखा। परीक्षा की तैयारी के दौरान आने वाली हर चुनौती को उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से पार किया और आज देश की सबसे बड़ी और कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक सीयूईटी यूजी में टॉप किया।
पिता कैलाश गहलोत ने बयां की दिल की बात, गुरुओं और परिवार को दिया श्रेय
बेटी की इस शानदार उपलब्धि पर बेहद भावुक और गौरवान्वित पिता कैलाश गहलोत ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी साझा करते हुए इसे बेहद खास पल बताया। उन्होंने लिखा कि देविना को लगन और कड़ी मेहनत के साथ अपने सपनों को सच करते देखना उनके लिए बेहद भावुक और यादगार क्षण है। उन्होंने अपनी बेटी की इस सफलता के पीछे उनके शिक्षकों और पूरे डीपीएस वसंत कुंज का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने देविना के भीतर की वास्तविक क्षमता को पहचानकर सही राह दिखाई।
इसके साथ ही उन्होंने परिवार के अटूट सहयोग को याद करते हुए अपनी पत्नी मौशमी और बड़ी बेटी जाह्नवी की सराहना की, जो पूरे सफर के दौरान देविना के लिए एक मजबूत स्तंभ बने रहे। देविना की यह अद्भुत सफलता देश भर के उन लाखों छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जो जीवन में अपनी मेहनत के दम पर बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं।
जानिए कितने छात्रों ने गाड़े सफलता के झंडे
4 विषयों में टॉप: कुल 11.64 लाख छात्रों में से सिर्फ एक ऐसा उम्मीदवार है, जिसने अपने चुने हुए पांच विषयों में से चार में 100 परसेंटाइल का परफेक्ट स्कोर हासिल किया।
3 विषयों में टॉप: कुल 22 ऐसे होनहार उम्मीदवार रहे, जिन्होंने अपने चुने हुए विषयों में से किन्हीं तीन विषयों में 100 परसेंटाइल हासिल किए हैं।
2 विषयों में टॉप: दो विषयों में पूरे 100 परसेंटाइल का स्कोर लाने वाले छात्रों की संख्या कुल 180 रही।
1 विषय में टॉप: वहीं, कुल 3,214 उम्मीदवार ऐसे हैं, जिन्होंने अपने चुने हुए विषयों में से कम से कम किसी एक विषय में 100 परसेंटाइल का शानदार स्कोर हासिल किया है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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