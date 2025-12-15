BITSAT 2026: बिटसैट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 16 मार्च 2026 तक कर सकते हैं आवेदन

संक्षेप: BITSAT 2026 Applications: बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS), पिलानी ने अपने इंटीग्रेटेड फर्स्ट-डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली एंट्रेंस परीक्षा BITSAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो आज, 15 दिसंबर 2025 से खोल दी है।

जो छात्र BITS पिलानी, BITS गोवा और BITS हैदराबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं, वे अब आधिकारिक एडमिशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

दो सेशन में होगी परीक्षा: बेस्ट स्कोर होगा मान्य BITSAT 2026 एक बार फिर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के रूप में दो सेशन में आयोजित की जाएगी। दोनों सेशन में से जिसमें भी उम्मीदवार का स्कोर बेहतर होगा, उसे ही प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए माना जाएगा।

BITSAT ने परीक्षा, स्कोर जमा करने और काउंसलिंग के लिए पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिससे छात्रों को तैयारी और आवेदन की स्ट्रैटिजी बनाने में मदद मिलेगी।

BITSAT 2026 की महत्वपूर्ण तिथियां रजिस्ट्रेशन शुरू: 15 दिसंबर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि (सेशन 1 या दोनों सेशन के लिए): 16 मार्च 2026

BITSAT 2026 सेशन 1 की परीक्षा: 15 अप्रैल से 17 अप्रैल 2026

BITSAT 2026 सेशन 2 की परीक्षा: 24 मई से 26 मई 2026

जो उम्मीदवार सेशन 1 में शामिल होंगे, उन्हें अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के साथ निर्धारित विंडो के अंदर सेशन 2 के लिए अलग से आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।

पात्रता मानदंड BITSAT 2026 के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवारों ने कक्षा 12वीं या समकक्ष परीक्षा फिजिक्स, कैमिस्ट्री और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो। फिजिक्स, कैमिस्ट्री और गणित में कुल मिलाकर न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, जिसमें प्रत्येक विषय में 60 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अंग्रेजी में दक्षता भी आवश्यक है।

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्दी आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन फॉर्म admissions.bits-pilani.ac.in पर ऑनलाइन भरा जा सकता है।

BITSAT 2026 Registration: बिटसैट (BITSAT) परीक्षा 2026 के लिए कैसे आवेदन करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट admissions.bits-pilani.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए BITSAT 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।

5. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको फीस जमा करनी होगी।

6. इसके बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा।