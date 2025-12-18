Hindustan Hindi News
BITS Pilani: बिट्स पिलानी को मिला 10 लाख डॉलर का दान, महिला छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप

BITS Pilani: बिट्स पिलानी को अपने ही एक पूर्व छात्र, ब्रिज भूषण से 10 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.3 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम 'एंडोमेंट' प्राप्त हुआ है। यह दान मुख्य रूप से महिला छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए दिया गया है।

Dec 18, 2025 01:18 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
BITS Pilani: भारत के प्रतिष्ठित संस्थान 'बिट्स पिलानी' (BITS Pilani) ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान को अपने ही एक पूर्व छात्र, ब्रिज भूषण से 10 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 8.3 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम 'एंडोमेंट' प्राप्त हुआ है। यह दान मुख्य रूप से महिला छात्रों को स्कॉलरशिप देने और संस्थान में रिसर्च व इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है।

कौन हैं ब्रिज भूषण और उनकी कहानी?

ब्रिज भूषण बिट्स पिलानी के सबसे पहले बैच (1960) के छात्र रहे हैं। उन्होंने अमेरिका में दूरसंचार क्षेत्र में 24 वर्षों तक सफल करियर बनाने के बाद 1987 में 'रेस्टन कंसल्टिंग ग्रुप' (RCG) की स्थापना की। उनकी पत्नी, चंपा भूषण भी बिट्स पिलानी की पूर्व छात्रा रही हैं, जिन्होंने 1966 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री पूरी की थी।

संस्थान के साथ भूषण परिवार का जुड़ाव दशकों पुराना है। 2006 में सेवानिवृत्ति के बाद यह दंपत्ति पिलानी कैंपस वापस आया और एक सेमेस्टर तक छात्रों को पढ़ाया भी। ब्रिज भूषण ने भावुक होते हुए कहा कि जब वे हायर एजुकेशन के लिए विदेश गए थे, तभी से उनका सपना बिट्स पिलानी के विकास और छात्र कल्याण में योगदान देना था, जो अब पूरा हुआ है।

शिक्षा और इनोवेशन को मिलेगा नया आयाम

संस्थान के वाइस चांसलर प्रो. वी. रामगोपाल राव ने इस उदारता की सराहना करते हुए बताया कि यह राशि निम्न आय वर्ग की मेधावी महिला छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में उपयोग की जाएगी। इसके साथ ही, इस फंड का एक हिस्सा संकाय-निर्देशित नवाचार परियोजनाओं (faculty-guided innovation projects) के लिए आरक्षित होगा, जहां छात्र वास्तविक दुनिया की समस्याओं के व्यावहारिक समाधान खोज सकेंगे।

बिट्स पिलानी का 100 मिलियन डॉलर का लक्ष्य

यह दान बिट्स पिलानी के उस व्यापक विजन का हिस्सा है, जिसके तहत संस्थान ने खुद को एक वैश्विक विश्वविद्यालय के रूप में बदलने के लिए 100 मिलियन डॉलर का 'एंडोमेंट फंड' लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि भूषण परिवार ने इससे पहले 2009 में भी दो 'मेरिट-कम-नीड' (MCN) स्कॉलरशिप शुरू की थीं, जो आज भी छात्रों की मदद कर रही हैं।

भविष्य की तैयारी

संस्थान ने हाल ही में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में अपनी स्थिति मजबूत की है। शैक्षणिक प्रतिष्ठा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के साथ, अब JEE Main और BITSAT 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों, विशेषकर छात्राओं के लिए बिट्स पिलानी में दाखिला लेना और भी आकर्षक हो गया है।

