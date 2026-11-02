190 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप बांटी, 4 साल की ट्यूशन फीस होगी माफ, BITS पिलानी अब किसे देगा ये फायदा
बिट्स पिलानी ने 100% ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप का दायरा बढ़ाकर टॉप 1,000 BITSAT रैंकर्स तक किया। 20 लाख रुपये तक सालाना पारिवारिक आय वाले छात्रों को ये लाभ मिलेगा ।
बिट्स पिलानी (BITS Pilani) ने मेधावी छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 100 प्रतिशत ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप का दायरा बढ़ा दिया है। अब BITSAT परीक्षा में टॉप 500 से बढ़ाकर टॉप 1000 रैंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकेगा। इसके तहत पात्र छात्रों को चार साल के पूरे अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के दौरान ट्यूशन फीस में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना आय 20 लाख रुपये तक है। हालांकि, स्कॉलरशिप जारी रखने के लिए विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष कम से कम 7.5 CGPA बनाए रखना होगा।
स्कॉलरशिप के लिए अलग से आवेदन की जरूरत नहीं
संस्थान ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों को इस स्कॉलरशिप के लिए अलग से कोई आवेदन फॉर्म जमा नहीं करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता है, तो स्कॉलरशिप का लाभ उसके एडमिशन ऑफर में अपने आप शामिल कर दिया जाएगा।
संस्थान ने BITSAT में बेहतर रैंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों के बीच एडमिशन लेने की बढ़ती रुचि को देखते हुए स्कॉलरशिप का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक स्थिति की वजह से किसी भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी की उच्च शिक्षा प्रभावित होने से रोकना है।
2025-26 में 190 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप बांटी
बिट्स पिलानी के ग्रुप वाइस चांसलर प्रो. वी. रामगोपाल राव ने बताया कि संस्थान लंबे समय से स्कॉलरशिप के जरिए विद्यार्थियों की आर्थिक मदद करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में संस्थान ने अपने फर्स्ट डिग्री, हायर डिग्री और पीएचडी प्रोग्राम के विद्यार्थियों के बीच स्कॉलरशिप, फीस छूट और फेलोशिप के रूप में करीब 190 करोड़ रुपये वितरित किए। इसमें से 101 करोड़ रुपये फर्स्ट डिग्री यानी अंडरग्रेजुएट विद्यार्थियों को मेरिट, मेरिट-कम-नीड और इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप के तहत दिए गए।
संस्थान के विभिन्न कैंपस में हर चार में से एक विद्यार्थी को किसी न किसी रूप में आर्थिक सहायता मिली। प्रो. राव के मुताबिक, संस्थान आने वाले समय में स्कॉलरशिप का दायरा लगातार बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य सभी विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस-मुक्त शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ना है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव