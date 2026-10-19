जिस कॉलेज के फर्श पर मां ने 26 साल लगाया झाड़ू, उसी कैंपस से बेटी ने की पीएचडी
बीआईटी मेसरा में 26 साल तक झाड़ू लगाने वाली रानू देवी की बेटी आरती कुमारी ने उसी कॉलेज से पीएचडी कर एक मिसाल कायम की है।
हमारे समाज में अक्सर लोग अपनी नाकामियों का ठीकरा अपनी किस्मत या खराब हालात के सिर फोड़ देते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे पढ़कर शायद आप भी अपनी हर शिकायत भूल जाएंगे। यह दास्तान है झारखंड के रांची स्थित देश के जाने-माने इंजीनियरिंग संस्थान, बीआईटी मेसरा की है। सोचकर देखिए कि जिस मां ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी एक बड़े कॉलेज के फर्श को चमकाने में गुजार दी हो, जब उसी कॉलेज के मंच से उसकी बेटी को सबसे बड़ी डिग्री मिले... तो उस मां के दिल पर क्या गुजरेगी? 26 साल तक जिस कैंपस में मां ने झाड़ू-पोछा किया आज उसी संस्थान ने उसकी लाडली को 'डॉक्टर' की उपाधि से नवाजा है।
400 रुपये हफ्ते से शुरू हुआ था जिंदगी की जंग का सफर
इस संघर्ष की असली हीरो हैं रानू देवी, जो बीआईटी मेसरा में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करती थीं। जब उन्होंने यहां काम करना शुरू किया था, तब उनकी मजदूरी महज 400 रुपये प्रति हफ्ता हुआ करती थी। इस मामूली सी रकम में घर का खर्च चलाना, बच्चों का पेट पालना किसी पहाड़ तोड़ने जैसा काम था। लेकिन जिंदगी को शायद अभी उनके सब्र का और इम्तिहान लेना था। वक्त का पहिया घूमा और रानू देवी पर दुखों का सबसे बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति का निधन हो गया। पति के गुजर जाने के बाद तीन छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी इस अकेली मां के कंधों पर आ गिरी।
आस-पड़ोस के ताने, समाज की कड़वी बातें और जेब में पैसों की भारी किल्लत... ये सब मिलकर किसी भी आम इंसान को तोड़ सकते थे। लेकिन रानू देवी ने हार मानना सीखा ही नहीं था। उन्होंने उसी दिन ठान लिया था कि चाहे उन्हें अपनी हड्डियां क्यों न गलानी पड़ें, वो अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम जरूर देंगी। झाड़ू लगाते-लगाते उनके हाथ भले ही खुरदुरे हो गए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आज सालों की मेहनत के बाद उनकी सैलरी 15 हजार रुपये महीने तक पहुंची है, लेकिन असल कमाई ये पैसे नहीं, बल्कि उनकी बेटी की कामयाबी है।
मां के पसीने से सींची गई बेटी की जिद
आरती कुमारी ने अपनी मां के इस कड़े संघर्ष को बहुत करीब से देखा था। वो जानती थीं कि मां की हर एक झुर्री और माथे के पसीने की बूंद के पीछे कितनी बड़ी कुर्बानी छिपी है। आरती ने अपनी मां के इस संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उसने तय कर लिया था कि वो मां के इस त्याग को यूं ही बेकार नहीं जाने देगी। आरती ने अपनी पढ़ाई-लिखाई में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी।
शुरुआती दिक्कतों के बावजूद, आरती ने किसी तरह एक कॉलेज से अपना बीटेक पूरा किया। लेकिन उसके सपने इससे कहीं बड़े थे। बीटेक करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए आरती ने उसी बीआईटी मेसरा कैंपस का रुख किया, जहां उसकी मां सालों से काम कर रही थीं। यहीं से आरती ने अपनी एमटेक की पढ़ाई पूरी की और फिर अपने सबसे बड़े ख्वाब यानी इंजीनियरिंग में पीएचडी की तरफ कदम बढ़ाया। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी पढ़ाई के लिए पैसों की दरकार थी, लेकिन आरती की काबलियत के दम पर मिली स्कॉलरशिप्स ने इस आर्थिक तंगी को काफी हद तक दूर कर दिया। हालांकि, पैसे सिर्फ एक जरिया थे, असली जीत तो आरती की उस लगन की थी, जिसने उसे रातों को सोने नहीं दिया।
आज आरती कुमारी ने वो मुकाम हासिल कर लिया है, जो बड़े-बड़े साधन संपन्न लोगों के लिए भी एक सपना होता है। झारखंड के एक बेहद छोटे और गुमनाम से गांव तुरुप से ताल्लुक रखने वाली आरती कुमारी अब इंजीनियरिंग के फील्ड में पीएचडी की इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने वाली अपने गांव की पहली महिला बन गई हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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