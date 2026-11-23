लोग दुकानदार से पानी नहीं, बिसलेरी मांगते हैं, 4 लाख से शुरू हुआ सफर कैसे बना हजारों करोड़ का कारोबार?
इटली से भारत आई इस कंपनी को पारले के चौहान ने खरीदा और आज इसका कारोबार करोड़ का है। कैसे बनी यह कंपनी बोतलबंद पानी का दूसरा पर्याय, आइए जानते हैं पूरी कहानी।
आप देश के किसी भी कोने में जाइए। स्टेशन हो या ढाबा। दुकानदार से पानी मांगिए वह पलटकर पूछेगा "बिसलेरी दूं?" बोतल किसी भी कंपनी की निकले नाम वही रहेगा। चार लाख रुपए में खरीदी गई एक कंपनी आज इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसका नाम ही पानी का दूसरा नाम बन गया है बिसलेरी भारत की कंपनी नहीं है। इसकी जड़ें इटली में हैं। वहां फेलिस बिसलेरी नाम के कारोबारी ने इसे शुरू किया। शुरुआत में इसे दवा की तरह बेचा जाता था। भारत में इसकी एंट्री 1965 में मुंबई से हुई। उस दौर में लोग हंसते थे। पानी भी कोई खरीदकर पीता है क्या। कांच की बोतलें थीं और ग्राहक गिने-चुने। पांच सितारा होटल और बड़े घर।
चौहान परिवार ने बदली किस्मत
साल 1969 में पारले समूह ने इस ब्रांड को अपने हाथ में ले लिया। बताया जाता है कि सौदा करीब चार लाख रुपए में हुआ। 1970 के दशक में जयंतीलाल चौहान ने कारोबार दो बेटों में बांट दिया। प्रकाश चौहान को पारले एग्रो मिला और रमेश चौहान को पारले एक्सपोर्ट्स यानी आज की बिसलेरी।
रमेश चौहान ने यहीं से खेल पलटा। बाद के सालों में कांच की जगह प्लास्टिक की बोतल आई। दाम नीचे आए। पानी आम आदमी की पहुंच में आ गया। अब एक दिलचस्प मोड़ आता है। रमेश चौहान कभी कोल्ड ड्रिंक के भी बादशाह थे। थम्स अप और लिम्का जैसे ब्रांड उन्हीं के थे। 1990 के दशक में उन्होंने ये ब्रांड कोका-कोला को बेच दिए। सारा ध्यान पानी पर लगा दिया। यह दांव सही निकला।
बिखरी कंपनी को एक छत
सदी बदलने तक कारोबार फैल चुका था। 2000 में ऐलान हुआ कि आठ अलग कंपनियां और 16 प्लांट एक इकाई के नीचे आएंगे। 2001 में बिसलेरी इंटरनेशनल बनी। देश भर में बोतलबंद पानी का जाल यहीं से मजबूत हुआ।
कितना बड़ा है साम्राज्य
कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है। इसलिए असली वैल्यू का कोई पक्का आंकड़ा नहीं। अलग-अलग रिपोर्टों में इसे सात हजार करोड़ रुपए से ऊपर आंका गया है।
कमाई के आंकड़े साफ हैं। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का मुनाफा 82। 8 फीसदी उछलकर 316। 95 करोड़ रुपए हो गया। संचालन से आमदनी 14। 8 फीसदी बढ़कर 2689। 69 करोड़ रुपए रही। यह पिछले पांच साल की सबसे ऊंची कमाई थी। इससे पहले वित्त वर्ष 2023 में मुनाफा 173। 38 करोड़ रुपए था। हिस्सेदारी देखिए। मार्च 2024 तक रमेश चौहान के पास 54 फीसदी और बेटी जयंती चौहान के पास 33 फीसदी हिस्सा था।
टाटा का सौदा
2022 में खबर आई कि रमेश चौहान कंपनी बेचना चाहते हैं। खरीदार था टाटा समूह। वजह बताई गई कि कोई उत्तराधिकारी तैयार नहीं दिख रहा था। कहा गया कि बेटी जयंती की दिलचस्पी कारोबार संभालने में कम थी। फिर कहानी पलटी। 17 मार्च 2023 को टाटा ने बातचीत खत्म होने का ऐलान कर दिया। जयंती ने कमान संभाली। आज वह कंपनी की वाइस चेयरपर्सन हैं।
अब नई चाल
जयंती चौहान ने सिर्फ पानी के भरोसे बैठना ठीक नहीं समझा। कंपनी अब लिमोनाटा और रेव और स्पाइसी जीरा और पॉप जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक भी बेच रही है। अप्रैल 2026 में लिमोनाटा के लिए शाहिद कपूर वाला नया अभियान आया। निशाना साफ है। युवा ग्राहक। पहुंच भी बदली जा रही है। ज्यादा आमदनी वाले जिलों और पर्यटन इलाकों पर जोर है। डार्क स्टोर मॉडल अपनाया गया है और क्विक कॉमर्स का कारोबार अच्छा चल रहा है। प्रीमियम पानी वेदिका पर भी खास ध्यान है।
चुनौती कम नहीं है। कोका-कोला और पेप्सी और रिलायंस और टाटा जैसे दिग्गज इसी बाजार में उतरे हैं। सस्ते स्थानीय ब्रांड अलग से जोर लगा रहे हैं। फिर भी बिसलेरी की पकड़ ढीली नहीं पड़ी। एक विदेशी दवा वाले पानी से शुरू हुआ सफर आज घर-घर की पहचान है। अगली परीक्षा यह है कि पानी के बाहर की दुनिया में यह नाम कितना चलता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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