NEET UG 2026: बिजली नहीं थी तो टॉर्च से की पढ़ाई, बिमला मांझी अब बनेंगी डॉक्टर; कहानी दिल छू लेगी
सरगुजा की बिमला मांझी ने टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई कर नीट पास किया। अब वे मांझी समाज की पहली डॉक्टर बनने की राह पर हैं।
कहते हैं कि हौसला अगर सच्चा हो तो अंधेरा भी रास्ता नहीं रोक पाता। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके की रहने वाली बिमला मांझी ने यही साबित करके दिखाया है। जिस गांव में शाम ढलते ही बिजली गुल हो जाया करती थी, वहां एक बेटी टॉर्च की मद्धिम रोशनी में किताबें खोलकर बैठ जाती थी। न सुविधाएं थीं, न संसाधन, लेकिन इरादा इतना पक्का था कि उसने नीट जैसी मुश्किल परीक्षा को पहले ही प्रयास में पार कर लिया। अब बिमला मांझी मैनपाट के उस बेहद पिछड़े समाज से आने वाली पहली बेटी बन गई हैं, जो डॉक्टर बनने की राह पर चल पड़ी हैं। उनकी यह कहानी सिर्फ एक सफलता की गाथा नहीं, बल्कि उन हजारों बच्चों के लिए मिसाल है जो हालात को अपनी मंजिल के आड़े नहीं आने देते।
अंधेरे में भी नहीं बुझी पढ़ाई की लौ
नेटवर्क 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, बिमला बताती हैं कि उनका बचपन से ही एक ही सपना था, डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना। मगर मैनपाट के गांव में बिजली की हालत बेहद खराब थी। अक्सर रातभर करंट गायब रहता था। ऐसे में जब पढ़ाई का समय आता तो वे टॉर्च जलाकर घंटों किताबों में डूबी रहतीं। बरसात के मौसम में भी दिक्कतें कम नहीं होती थीं, फिर भी उन्होंने कभी पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ा। उनका कहना है कि जब इरादा मजबूत हो तो छोटी-छोटी परेशानियां रास्ते में बाधा नहीं बन पातीं।
परिवार का साथ बना असली संबल
अपनी इस उपलब्धि का श्रेय बिमला अपने माता-पिता और भाई को देती हैं। पिता मजदूरी करके घर चलाते थे और आर्थिक हालात हमेशा तंग रहते थे। इसके बावजूद जब भी पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, माता-पिता ने किसी न किसी तरह इंतजाम कर ही दिया। भाई भी हर मोड़ पर उनके साथ खड़ा रहा। बिमला कहती हैं कि परिवार का यही भरोसा उनकी सबसे बड़ी ताकत बना, जिसकी वजह से वे हर मुश्किल घड़ी में डटी रहीं।
कलेक्टर बनने का सपना
दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में बिमला का सपना कलेक्टर बनने का था, ताकि वे अपने मैनपाट गांव की तस्वीर बदल सकें। लेकिन जब उन्होंने प्रयास आवासीय विद्यालय में दाखिला लिया, तो वहां उन्हें मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी का मौका मिला। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी देखकर उनका मन बदल गया और उन्होंने तय किया कि वे डॉक्टर बनकर अपने गांव और समाज के लोगों का इलाज खुद करेंगी।
दस्तावेजों के लिए भी करना पड़ा संघर्ष
नीट की तैयारी के दौरान सिर्फ आर्थिक तंगी ही नहीं, बल्कि जरूरी कागजी कार्यवाही भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। बिमला ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बनवाने के लिए उन्होंने गांव के लोगों और जनप्रतिनिधियों से मदद मांगी, लेकिन ज्यादातर जगह से निराशा ही हाथ लगी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी तैयारी में जुटी रहीं।
पहले ही प्रयास में किया कमाल
सबसे खास बात यह है कि बिमला ने पहली बार में ही नीट परीक्षा पास कर ली। उन्होंने बताया कि 12वीं बोर्ड परीक्षा और नीट की तैयारी एक साथ करनी पड़ी, जिसकी वजह से समय काफी कम पड़ता था। बावजूद इसके उन्होंने खुद को संभाला और मेहनत जारी रखी। अब उनका अगला लक्ष्य एमबीबीएस में दाखिला लेकर पूरी तरह डॉक्टर बनना है।
समाज के युवाओं के लिए बनीं प्रेरणा
बिमला मांझी की यह उपलब्धि पूरे मांझी समाज के लिए गर्व की बात बन गई है। उनका मानना है कि अगर किसी भी गांव या समाज का बच्चा मेहनत, लगन और परिवार के साथ के दम पर आगे बढ़े, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। उन्होंने अपने समाज के युवाओं से अपील की कि वे अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि सफलता देर से ही सही, मगर मिलती जरूर है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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