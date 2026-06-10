बिहार में 10वीं पास करने वाले छात्रों को मिलेगा 20-75 हजार तक का स्कॉलरशिप, आवेदन फ्री; कब और कैसे करें अप्लाई

Bihar Vidyadhan Scholarship 2026: इस योजना के तरत मैट्रिक परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को 20 से 75 हजार तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। हालांकि यह लाभ बिहार बोर्ड के ऐसे बच्चों को मिलेगी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम है।

बिहार में कई ऐसे छात्र हैं, जो कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे छात्रों के लिए बिहार सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। एक ऐसी योजना है, जिसके तहत मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले मेधावी छात्रों को 20 से 75 हजार तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। हालांकि यह योजना सभी छात्रों पर लागू नहीं होती है। इसके लिए कुछ शर्ते हैं। चलिए जानते हैं कि किस योजना के तहत ये छात्रवृत्ति दी जाएगी।

किन छात्रों मिलेगी यह सुविधा दरअसल, बिहार सरकार गरीब छात्रों के लिए बिहार इंटर छात्रवृत्ति विद्याधन योजना चला रही है। इस योजना के तरत मैट्रिक परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को 20 से 75 हजार तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। हालांकि यह लाभ बिहार बोर्ड के ऐसे बच्चों को मिलेगी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम है।

कोर्स के अनुसार मिलेगा लाभ इस योजना के तहत बच्चों को मैट्रिक के बाद आगे दो साल तक 10-10 हजार रुपए हर वर्ष मिलेंगे। वहीं, उच्च शिक्षा के लिए 25 से 75 हजार रुपए तक कोर्स के अनुसार मिलेंगे। इसको लेकर राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है। निदेशक ने कहा है कि सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन के बिहार इंटर छात्रवृत्ति विद्याधन योजना के तहत यह राशि दी जाएगी। ऐसे में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को बच्चों का इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। सभी हेडमास्टर को स्कूलों में बच्चों को इससे अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि बिहार सरकार और फाउंडेशन की यह संयुक्त पहल राज्य के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के उन मेधावी बच्चों के लिए वरदान साबित होगी जो पैसों के अभाव में अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं।

दिव्यांग छात्रों को छूट दिव्यांग बच्चों को 65% अंक पर ही लाभ : छात्रवृत्ति पाने के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों को छूट दी गई है। उनके लिए 65 फीसदी अंक ही रखा गया है। अभी दो साल के लिए 10-10 हजार की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

आवेदन की आखिरी तारीख अगर मेधावी बच्चे इंटर में भी बेहतर करते हैं तो आगे उन्हें डिग्री कोर्स के लिए भी सालाना 25 से 75 हजार तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। बच्चों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन 7 जुलाई से पहले करना होगा।

पात्रता एवं शर्तें इस विशेष स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए दो मुख्य शर्तें तय की गई हैं:

सामान्य वर्ग (General Category): 10वीं (मैट्रिक) की परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

दिव्यांग छात्र (PwD Category): इस श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा 60 प्रतिशत रखी गई है।

पारिवारिक आय: आवेदन करने के लिए छात्र के परिवार की कुल वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया मुफ्त छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन नि:शुल्क है। विद्यार्थियों का चयन ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है।