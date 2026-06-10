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बिहार में 10वीं पास करने वाले छात्रों को मिलेगा 20-75 हजार तक का स्कॉलरशिप, आवेदन फ्री; कब और कैसे करें अप्लाई

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Bihar Vidyadhan Scholarship 2026: इस योजना के तरत मैट्रिक परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को 20 से 75 हजार तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। हालांकि यह लाभ बिहार बोर्ड के ऐसे बच्चों को मिलेगी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम है।

बिहार में 10वीं पास करने वाले छात्रों को मिलेगा 20-75 हजार तक का स्कॉलरशिप, आवेदन फ्री; कब और कैसे करें अप्लाई

बिहार में कई ऐसे छात्र हैं, जो कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे छात्रों के लिए बिहार सरकार कई योजनाएं चला रही हैं। एक ऐसी योजना है, जिसके तहत मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाले मेधावी छात्रों को 20 से 75 हजार तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। हालांकि यह योजना सभी छात्रों पर लागू नहीं होती है। इसके लिए कुछ शर्ते हैं। चलिए जानते हैं कि किस योजना के तहत ये छात्रवृत्ति दी जाएगी।

किन छात्रों मिलेगी यह सुविधा

दरअसल, बिहार सरकार गरीब छात्रों के लिए बिहार इंटर छात्रवृत्ति विद्याधन योजना चला रही है। इस योजना के तरत मैट्रिक परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को 20 से 75 हजार तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। हालांकि यह लाभ बिहार बोर्ड के ऐसे बच्चों को मिलेगी, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख रुपए से कम है।

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कोर्स के अनुसार मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत बच्चों को मैट्रिक के बाद आगे दो साल तक 10-10 हजार रुपए हर वर्ष मिलेंगे। वहीं, उच्च शिक्षा के लिए 25 से 75 हजार रुपए तक कोर्स के अनुसार मिलेंगे। इसको लेकर राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है। निदेशक ने कहा है कि सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन के बिहार इंटर छात्रवृत्ति विद्याधन योजना के तहत यह राशि दी जाएगी। ऐसे में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को बच्चों का इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। सभी हेडमास्टर को स्कूलों में बच्चों को इससे अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि बिहार सरकार और फाउंडेशन की यह संयुक्त पहल राज्य के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के उन मेधावी बच्चों के लिए वरदान साबित होगी जो पैसों के अभाव में अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं।

दिव्यांग छात्रों को छूट

दिव्यांग बच्चों को 65% अंक पर ही लाभ : छात्रवृत्ति पाने के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों को छूट दी गई है। उनके लिए 65 फीसदी अंक ही रखा गया है। अभी दो साल के लिए 10-10 हजार की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

आवेदन की आखिरी तारीख

अगर मेधावी बच्चे इंटर में भी बेहतर करते हैं तो आगे उन्हें डिग्री कोर्स के लिए भी सालाना 25 से 75 हजार तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। बच्चों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन 7 जुलाई से पहले करना होगा।

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पात्रता एवं शर्तें

इस विशेष स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए दो मुख्य शर्तें तय की गई हैं:

सामान्य वर्ग (General Category): 10वीं (मैट्रिक) की परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

दिव्यांग छात्र (PwD Category): इस श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा 60 प्रतिशत रखी गई है।

पारिवारिक आय: आवेदन करने के लिए छात्र के परिवार की कुल वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया मुफ्त

छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन नि:शुल्क है। विद्यार्थियों का चयन ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

आवेदन करते समय पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं का अंक पत्र, आय प्रमाण पत्र और छात्र-छात्रा के नाम से बना ईमेल आईडी देना है। विद्याधन एक अखिल भारतीय उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम है जो पहले से अन्य राज्यों में संचालित होता रहा है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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