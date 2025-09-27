Bihar Vidhan Parishad Recruitment 2025 for driver and office attendant posts sarkari naukri Bihar Vidhan Parishad Bharti 2025: 10वीं पास के लिए ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट पदों पर निकली सरकारी नौकरी, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़Bihar Vidhan Parishad Recruitment 2025 for driver and office attendant posts sarkari naukri

BLC Recruitment 2025: बिहार विधान परिषद सचिवालय की ओर से ड्राइवर या ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 सितंबर 2025 से शुरू होगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 03:59 PM
Bihar Vidhan Parishad Bharti 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओ के लिए जॉब अपडेट है। बिहार विधान परिषद सचिवालय की ओर से ड्राइवर या ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 सितंबर 2025 से शुरू होगी। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 तय की गई है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट vidhanparishad.bihar.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 24 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें 9 पद ड्राइवर और 15 पद ऑफिस अटेंडेंट के शामिल हैं।

शैक्षणिक योग्यता-

ड्राइवर पद-

मैट्रिक (10वीं) पास या समकक्ष

हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान

वैध ड्राइविंग लाईसेंस (एल.एम.वी./एच.एम.वी.) धारक

साईकिल चलाने की क्षमता

ऑफिस अटेंडेंट -

मैट्रिक (10वीं) पास या समकक्ष

हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान

साईकिल चलाने की क्षमता।

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

परीक्षा शुल्क-

आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा।

सैलरी-

ड्राइवर- उम्मीदवारों को हर महीने 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये सैलरी के रूप में दिए जाएंगे।

ऑफिस अटेंडेंट- उम्मीदवारों को हर महीने 18,800 रुपये से लेकर 56,900 रुपये सैलरी के रूप में दिए जाएंगे।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट vidhanparishad.bihar.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

