10वीं पास हैं और साइकिल चलाना आता है? यहां निकली है शानदार भर्ती, जानें पूरी डिटेल

बिहार विधान परिषद ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 29 सितंबर से शुरू होंगे अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है।

Bihar Vidhan Parishad Driver, Office Attendant Recruitment 2025 : अगर 10वीं पास हैं और साथ में साइकिल चलाना भी आता है तो बिहार विधान परिषद ने आपके लिए शानदार अवसर निकाल दिया है। बिहार विधान परिषद ने ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के कुल 24 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है।

Bihar Vidhan Parishad Driver, Office Attendant Recruitment 2025 : भर्ती के लिए पदों का ब्योरा इस भर्ती में कुल 24 पद खाली हैं, जिनमें से 9 पद ड्राइवर के लिए और 15 पद ऑफिस अटेंडेंट के लिए हैं। दोनों पदों के लिए जरूरी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होना है। उम्मीदवारों का चयन निर्धारित योग्यता और प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा, जिसमें साइकिल चलाना आना भी आवश्यक है।

Bihar Vidhan Parishad Driver, Office Attendant Recruitment 2025 : वेतनमान क्या मिलेगा? ड्राइवर के लिए वेतन स्तर-2 (19,900 रुपये से 63,200 रुपये) और ऑफिस अटेंडेंट के लिए वेतन स्तर-1 (18,000 रुपये से 56,900 रुपये) तय किया गया है। यह वेतन सरकारी नौकरी के लिहाज से आकर्षक माना जाता है।