बिहार विधान परिषद परीक्षा 2025, ऑफिस असिस्टेंट, ड्राइवर की आंसर की जारी, ऐसे करें चेक

संक्षेप: बिहार विधान परिषद भर्ती 2025 की आंसर की जारी कर दी गई है। ऑफिस असिस्टेंट और ड्राइवर पदों के अभ्यर्थी ऐसे करें डाउनलोड, जानें आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया।

Bihar Vidhan Parishad ने ऑफिस असिस्टेंट और ड्राइवर पदों पर हुई भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट vidhanparishad.bihar.gov.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की के जरिए अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं।

आंसर की डाउनलोड करने के लिए जरूरी लॉगिन डिटेल्स बिहार विधान परिषद आंसर की 2025 देखने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा पंजीकरण के समय मिले लॉगिन क्रेडेंशियल्स की जरूरत होगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना अनिवार्य है। केवल वही अभ्यर्थी आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे, जिन्होंने भर्ती परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था।

Bihar Vidhan Parishad Answer Key 2025 ऐसे करें डाउनलोड आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vidhanparishad.bihar.gov.in पर जाना होगा। होमपेज पर ‘Recruitment’ सेक्शन में क्लिक करें और फिर ‘Notice Board’ लिंक खोलें। यहां “Answer Key - Office Assistant/Driver Recruitment 2025” से जुड़ा नोटिफिकेशन दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही लॉगिन पेज खुलेगा, जहां रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भरना होगा। लॉगिन के बाद आंसर की स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सुरक्षित रखा जा सकता है।

आपत्ति दर्ज करने की विंडो भी खुली आंसर की जारी करने के साथ ही बिहार विधान परिषद ने आपत्ति दर्ज करने की सुविधा भी शुरू कर दी है। यदि किसी उम्मीदवार को किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकता है। आपत्ति दर्ज करते समय अभ्यर्थियों को संबंधित दस्तावेज या ठोस कारण भी अपलोड करना पड़ सकता है।

समय सीमा के बाद नहीं सुनी जाएगी आपत्ति परीक्षा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि तय अंतिम तिथि के बाद दर्ज की गई किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आंसर की का सावधानीपूर्वक मिलान करें और यदि जरूरी हो तो समय रहते आपत्ति दर्ज कराएं।

अब आगे क्या होगा प्रक्रिया में उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद बिहार विधान परिषद अंतिम आंसर की जारी करेगा। इसी फाइनल आंसर की के आधार पर भर्ती परीक्षा का परिणाम तैयार किया जाएगा। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों की घोषणा की जाएगी।