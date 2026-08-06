बिहार के विश्वविद्यालयों में पीजी कोर्स के 46 विषयों का नया कोर्स लागू, NEP और UGC नियमों के आधार पर किए तैयार
बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर संकाय (पीजी) के 46 विषयों के संशोधित नए पाठ्यक्रम को लागू कर दिया गया। इसमें पीजी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम शामिल हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति सय्यद अता हसनैन के निर्देश पर राज्यपाल सचिवालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई।
बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर संकाय (पीजी) के 46 विषयों के संशोधित नए पाठ्यक्रम को लागू कर दिया गया। इसमें पीजी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम शामिल हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति सय्यद अता हसनैन के निर्देश पर राज्यपाल सचिवालय की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। पाठ्यक्रम चालू शैXक्षिणक सत्र 2026-27 से प्रभावी होगा। एनईपी और यूजीसी के पीजीसीएफ के अनुरूप ये पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की सुविधा मिलेगी।
यह व्यवस्था एनईपी, 2020 के तहत की गई है। जिन विषयों के नए पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं उनमें आंबेडकर विचार, प्राचीन इतिहास, अंगिका, मानव विज्ञान, अरबी, बंगाली, भोजपुरी, बायोकेमेस्ट्री, बायो टेक्नोलाजी, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बौद्ध दर्शन, रसायन, भौतिकी, वाXणिज्य, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, Xशिक्षा शास्त्र, इलेक्ट्रानिक साइंस, अंग्रेजी, गांधी दर्शन, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, इस्लामिक दर्शन, पत्रकारिता एवं जन संचार, मगही, Xमैथिली, गXणित, संगीत, पाली, फारसी, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रीयल रिलेशंस, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, प्राकृत शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, ग्रामीण अर्थशास्त्र, संस्कृत, समाज शास्त्र, सांख्यांकी और उर्दू शामिल हैं।
प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों को कुल 22 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। प्रत्येक पेपर चार क्रेडिट का होगा और एक सेमेस्टर में कुल छह पेपर पढ़ने होंगे। सभी पेपर 100-100 अंकों के होंगे। इनमें 70 लिखित परीक्षा और 30 अंक इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। किसी भी पेपर में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थियों को चार कोर कोर्स, एक जनरिक इलेक्टिव पेपर तथा एक वैल्यू एडेड, स्किल एन्हांसमेंट कोर्स पढ़ना होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी