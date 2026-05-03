बिहार के विश्वविद्यालयों में परीक्षा का 'डिजिटल अवतार', बिहार बोर्ड की तकनीक से सुधरेगा सिस्टम
बिहार राज्य सरकार और राजभवन ने मिलकर विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं की शुचिता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बिहार बोर्ड (BSEB) की सफल तकनीक को अपनाने का निर्णय लिया है।
पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय सहित राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों की पुरानी परीक्षा प्रणाली अब पूरी तरह बदलने वाली है। राज्य सरकार और राजभवन ने मिलकर विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं की शुचिता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बिहार बोर्ड (BSEB) की सफल तकनीक को अपनाने का निर्णय लिया है। यह नया बदलाव न केवल विश्वविद्यालयों के प्रति जनता और छात्रों का विश्वास बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में ‘सत्र विलंब’ जैसी गंभीर समस्याओं को भी जड़ से खत्म कर देगा।
बिहार बोर्ड के मॉडल का होगा अध्ययन
बिहार बोर्ड ने पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा प्रणाली में कई आधुनिक सुधार किए हैं, जिससे पेपर लीक, गोपनीयता भंग होना और रिजल्ट में देरी जैसी समस्याओं पर सफलतापूर्वक काबू पाया गया है। अब राज्य के विश्वविद्यालय भी इसी 'सफल मॉडल' का अध्ययन करेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एक वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, ताकि वे नई डिजिटल तकनीकों से अच्छी तरह वाकिफ हो सकें।
ऑनलाइन प्रश्न पत्र और डिजिटल मूल्यांकन (OSM)
नई व्यवस्था के तहत परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल किया जाएगा। इसके दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होंगे। अब प्रश्न पत्रों को फिजिकल रूप से ले जाने के बजाय परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन भेजा जाएगा। इससे रास्ते में पेपर लीक होने का खतरा खत्म हो जाएगा। उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 'ऑन स्क्रीन मार्किंग' (OSM) तकनीक अपनाई जाएगी। इसके तहत कॉपियों को स्कैन किया जाएगा और शिक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर ही उनका मूल्यांकन करेंगे। इससे न केवल अंकों की गणना में गड़बड़ी रुकेगी, बल्कि परिणाम भी बहुत कम समय में तैयार हो जाएंगे।
राज्यपाल का सख्त निर्देश: लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त
बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पटना विवि और पाटलिपुत्र विवि समेत सभी कुलपतियों को निर्देश दिया है कि परीक्षाओं का आयोजन, प्रश्न पत्रों का प्रकाशन और डिग्री/प्रमाण-पत्रों का वितरण एक निश्चित समय-सीमा के भीतर ही होना चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही पाई जाती है, तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
छात्रों को क्या होगा फायदा?
इस नई प्रणाली के लागू होने से सबसे बड़ी राहत छात्रों को मिलेगी। अब तक बिहार के कई विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं समय पर न होने से छात्रों का करियर प्रभावित होता था। डिजिटल सिस्टम आने के बाद परीक्षा और परिणाम दोनों समय पर जारी होंगे। सेशन देर से शुरू होने की समस्या खत्म होगी। मूल्यांकन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सटीक होगी, जिससे मेधावी छात्रों को न्याय मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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