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बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा और रिजल्ट का समय पटरी पर लाने की तैयारी, बनेगा एक्शन प्लान

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र सुधारने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाएगा। लोकभवन ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र लिखकर इसका निर्देश दिया है। लोकभवन ने एक्शन प्लान की रिपोर्ट भी मांगी है।

बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा और रिजल्ट का समय पटरी पर लाने की तैयारी, बनेगा एक्शन प्लान

बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र सुधारने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाएगा। लोकभवन ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र लिखकर इसका निर्देश दिया है। लोकभवन ने एक्शन प्लान की रिपोर्ट भी मांगी है। विश्वविद्यालयों की तरफ से बनने वाले एक्शन प्लान के साथ अकादमिक सत्र की समीक्षा भी की जाएगी। यह समीक्षा जून महीने में होगी। लोकभवन ने विश्वविद्यालयों को अकादमिक सत्र ठीक करने के साथ वित्तीय स्थिति को भी अपडेट रखने का निर्देश दिया है।

विश्वविद्यालयों को अकाउंट, वेतन और पेंशन की स्थिति, कर्मचारियों और शिक्षकों के पे वेरिफिकेशन की स्थिति की भी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। सभी बिंदुओं पर लोकभवन मेंसमीक्षा की जाएगी। सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वित्तीय स्थिति और सत्र सुधारने के लिए बनाए गए एक्शन प्लान पर एक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर लोकभवन लेकर आएंगे। बीआरए बिहार विवि मुजफ्फरपुर सहित सूबे के कई विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सत्र समय पर नहीं है। कहीं एक तो कहीं दो सेमेस्टर की पढ़ाई पीछे चल रही है। बीआरएबीयू में स्नातक की पढ़ाई एक सेमेस्टर पीछे है। स्नातक के अलावा पीजी का सत्र एक साल देर है। बीआरएबीयू के रजिस्ट्रार प्रो. समीर कुमार शर्मा ने बताया कि लोकभवन के निर्देश पर सारे काम किए जा रहे हैं।

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परीक्षा के साथ समय पर रिजल्ट भी नहीं हो रहा जारी

बीआरएबीयू में परीक्षा के साथ समय पर रिजल्ट भी जारी नहीं हो रहा है। बिहार विवि में लॉ पार्ट वन के छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद वह दूसरे पार्ट में जाएंगे। लॉ की परीक्षा छह फरवरी को खत्म हुई थी। छात्रों का कहना है कि दूसरे विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र उनसे आगे निकल गए हैं। पिछले दिनों छात्रों के काफी हंगामे के बाद लॉ पार्ट थ्री का रिजल्ट जारी किया गया था। लॉ के अलावा स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2025-29 का रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है। सरकार और लोकभवन ने सभी विश्वविद्यालयों को परीक्षा खत्म होने के 30 दिन के भीतर रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद बीआरएबीयू के परीक्षा कैलेंडर में 30 दिन के भीतर रिजल्ट जारी करने का शिड्यूल तैयार हुआ, पर यह कागजी साबित हुआ। विवि में कई परीक्षाएं भी अभी लंबित हैं।

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लॉ और बीएड का सत्र भी चल रहा है देर से

बीआरएबीयू में लॉ और बीएड का सत्र भी देरी से चल रहा है। एलएलबी में अभी इस सत्र में दाखिले की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। चार वर्षीय बीएड सत्र 2025-29 में अब तक दो सेमेस्टर की परीक्षा हो जानी चाहिए थी। एक भी सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है। लॉ और बीएड के अलावे होम्योपैथिक की पढ़ाई करने वाले छात्रों की परीक्षा लेने पर अब तक विवि प्रशासन ने फैसला नहीं लिया है। एलएलएम सत्र 2024-26 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा अब तक नहीं हुई है, जबकि यह सत्र इस वर्ष खत्म हो जाना चाहिए था। वहीं, एलएलएम सत्र 2025-27 में नमाांकन भी शुरू नहीं हुआ है। स्नातक के दो सत्रों की परीक्षा भी देर से चल रही है।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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