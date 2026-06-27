BCECE UGEAC: बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए रैंक कार्ड जारी, BTech की 15000 सीटें
BCECE UGEAC: यूजीईएसी काउंसिलिंग के तहत कॉलेज और ब्रांच चयन के लिए विकल्प भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों की रैंक और भरे गये विकल्पों के आधार पर होगी।
बिहार के सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों में बीई/बीटेक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने यूजीईएसी-2026 का रैंक कार्ड जारी कर दिया है। इस बार 15 हजार से अधिक सीटों पर नामांकन होगा। हालांकि सीटों के बराबर आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। जेईई मेन-2026 के ऑल इंडिया रैंक (एआईआर) के आधार पर तैयार यूजीईएसी-2026 रैंक कार्ड पर्षद की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। पर्षद की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इससे बिहार के सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालयों, एसजीआईडीटी पटना और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान, नवोदय परिसर, दरभंगा (ललित नारायण मिथिला विवि के अधीन) में बीई/बीटेक पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया जाएगा। अभ्यर्थी वेबसाइट से रैंक कार्ड ऑफ यूजीईएसी-2026 लिंक से यूजीईएसी आईडी और जन्म तिथि दर्ज कर रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
पसंद के संस्थान और ब्रांच का चयन कर विकल्प भरना होगा :
यूजीईएसी-2026 की ऑनलाइन काउंसिलिंग प्रक्रिया के तहत कॉलेज और ब्रांच चयन के लिए विकल्प भरने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू गई। अभ्यर्थियों को पसंद के संस्थान और ब्रांच का चयन कर विकल्प भरना होगा। सीट आवंटन की प्रक्रिया अभ्यर्थियों की रैंक और उनके द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर विकल्प भरने की प्रक्रिया पूरी कर लें।
रिक्त सीटों के लिए अलग से होगी प्रक्रिया
बीसीईसीईबी ने बताया कि ऑनलाइन सीट आवंटन, दस्तावेज सत्यापन और नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यदि कुछ सीटें रिक्त रह जाती हैं तो उन सीटों को भरने के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए बीसीईसीई-2026 के पीसीएम समूह के अभ्यर्थियों से मेधा-सह-विकल्प के आधार पर आवेदन लिया जाएगा। इसकी सूचना बाद में जारी की जाएगी।
ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की शुरुआत 26 जून से चार जुलाई तक होगी। प्रथम सीट आवंटन का परिणाम चार जुलाई को जारी होगा। सत्यापन और नामांकन सात जुलाई से नौ जुलाई तक होगा। दूसरे चरण में सीट आवंटन का परिणाम 17 जुलाई को जारी होगा। 20 व 21 जुलाई को सत्यापन और नामांकन होगा। नामांकन के समय अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों के अलावा स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ उपस्थित होना है। नामांकन के समय यूजीईएसी-2026 का आवेदन पत्र, जेईई मेन एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड, यूजीईएसी का च्वाइस स्लिप, प्रोविजनल अलॉटमेंट आर्डर, मैट्रिक (10वीं) का अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र, इंटरमीडिएट (12वीं) के अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र, विद्यालय/कॉलेज परित्याग प्रमाणपत्र (टीसी), चरित्र प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र (आरक्षित वर्ग हेतु), आवासीय प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र (जहां लागू हो), आधार कार्ड की प्रति, पासपोर्ट आकार के हालिया रंगीन फोटो एवं अन्य आवश्यक प्रमाणपत्र, जैसा बीसीईसीईबी द्वारा निर्धारित किया गया हो।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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