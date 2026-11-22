टीआरई-3 से बने शिक्षकों के आवासीय प्रमाणपत्रों की होगी जांच, यूपी के अभ्यर्थियों पर फर्जीवाड़े का शक
बिहार में टीआरई-3 से नियुक्त शिक्षकों के आवासीय प्रमाणपत्रों की जांच होगी। यूपी के अभ्यर्थियों पर फर्जी प्रमाणपत्र से नौकरी पाने का आरोप है। आयोग से जांच मांगी गई है।
बिहार में मास्टर जी की कुर्सी पाने की होड़ अब जांच के घेरे में है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के कुछ अभ्यर्थियों ने नकली निवास प्रमाणपत्र के सहारे बिहार के स्कूलों में नौकरी हथिया ली। अब टीआरई-3 से नियुक्त शिक्षकों के आवासीय प्रमाणपत्रों की पूरी पड़ताल होगी। पूरा मामला सहयोग पोर्टल पर दर्ज एक परिवाद से जुड़ा है। शिकायत में कहा गया है कि यूपी के कई उम्मीदवारों ने फर्जी आवासीय प्रमाणपत्र लगाया और बिहार में शिक्षक बन गए। शिकायत गंभीर थी। इसलिए शिक्षा विभाग ने देर नहीं की।
आयोग को लिखी गई चिट्ठी
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को पत्र भेजा है। पत्र में प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराने का अनुरोध किया गया है। निदेशालय के उप निदेशक प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने यह चिट्ठी भेजी। साथ में परिवाद की छायाप्रति भी लगाई गई है। आयोग से साफ कहा गया है कि जांच में जो तथ्य सामने आएं उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई हो। यानी अब गेंद आयोग के पाले में है। पत्र की प्रतिलिपि सहयोग पोर्टल के नोडल पदाधिकारियों को भी भेजी गई है। इनमें उपेंद्र प्रसाद सिंह और अमित विक्रम के नाम हैं। इससे शिकायत से लेकर कार्रवाई तक हर कड़ी पर नजर रखी जा सकेगी।
आवासीय प्रमाणपत्र पर इतना जोर क्यों
सरकारी भर्तियों में निवास का प्रमाण अक्सर बड़ी भूमिका निभाता है। आरक्षण जैसे लाभ का दावा करने के लिए भी कई बार इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में नकली कागज सीधे-सीधे असली अभ्यर्थी का हक मारता है। जिसने ईमानदारी से तैयारी की और परीक्षा दी उसकी जगह कोई और बैठ जाता है।
पहले भी पकड़े जा चुके हैं ऐसे मामले
यह पहला मौका नहीं है जब बिहार की शिक्षक भर्ती में बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों पर सवाल उठे हैं। बेगूसराय में टीआरई-3 पास अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दौरान चार लोग संदिग्ध पाए गए थे। इनमें से एक मौके से भाग निकला और तीन को पुलिस के हवाले किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया था कि ये सभी मूल रूप से यूपी के रहने वाले थे और बिहार का आधार कार्ड बनवाकर आवेदन किया था। उस मामले में केस भी दर्ज कराया गया। उधर यूपी में भी फर्जी प्रमाणपत्रों पर सख्ती बढ़ी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच का आदेश दिया है। साफ है कि शिक्षा विभागों में कागजों की सच्चाई परखने का दौर चल पड़ा है।
अभी जांच की शुरुआत भर हुई है, आयोग इसका सत्यापन करेगा। इसके बाद ही पता चलेगा कि कितने प्रमाणपत्र संदिग्ध हैं और कितने सही। कार्रवाई का स्वरूप जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। जो दोषी निकलेंगे उन पर नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे। जिन शिक्षकों के कागज पूरी तरह सही हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सत्यापन से उनकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी। उल्टा इससे उनकी साख और मजबूत होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव