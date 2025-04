जनरल मेडिकल ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन

● खुलने वाले पेज पर Advertisement for Regular Appointment to the post of General Medical Officer और Advertisement for Regular Appointment to the post of Dentist नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उससे संबंधित नोटिफिकेशन के आगे दिए गए 'एडवर्टाइजमेंट' लिंक पर क्लिक करें।