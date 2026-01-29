आवेदन से चूक गए थे? अब खुश हो जाइए, बिहार में 2809 जूनियर इंजीनियर पदों पर फिर मौका

संक्षेप: बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने सिविल, मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जूनियर इंजीनियर के 2809 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

बिहार के डिप्लोमा इंजीनियर युवाओं के लिए एक बार फिर शानदार मौका सामने आया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जूनियर इंजीनियर के हजारों पदों पर बंपर भर्तियों की घोषणा की है। खास बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों से पहले आवेदन करने का मौका छूट गया था, उनके लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। सिविल, मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में होने वाली यह भर्ती राज्य के विभिन्न विभागों में स्थायी नियुक्ति का रास्ता खोलती है।

कुल पदों का विवरण : 2809 रिक्तियां बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा कुल 2809 पदों पर जूनियर इंजीनियर की भर्ती की जाएगी। ये नियुक्तियां राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों में होंगी। आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा, जबकि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकेंगे।

सिविल ब्रांच : सबसे अधिक पद सिविल ब्रांच में कुल 2653 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें अनारक्षित श्रेणी के 1306 पद शामिल हैं। विभागवार पदों का बंटवारा इस प्रकार है. जल संसाधन विभाग में 558 पद, नगर विकास एवं आवास विभाग में 580 पद, ग्रामीण कार्य विभाग में 554 पद, भवन निर्माण विभाग में 149 पद, पथ निर्माण विभाग में 376 पद, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 17 पद, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 357 पद और लघु जल संसाधन विभाग में 62 पद शामिल हैं।

योग्यता : मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य है।

मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का विवरण मेकेनिकल ब्रांच में कुल 70 पद निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 28 पद अनारक्षित हैं। सभी पद नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत हैं।

योग्यता : मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है।

इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कुल 86 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें 30 पद अनारक्षित हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग में 50 और भवन निर्माण विभाग में 36 पद शामिल हैं।

योग्यता : इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा आवश्यक है।

वेतनमान और आयु सीमा चयनित उम्मीदवारों को 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक का आकर्षक वेतनमान मिलेगा। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु की गणना 01 अगस्त 2025 के आधार पर होगी। ओबीसी, ईबीसी वर्ग और महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और कार्यानुभव के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

आवेदन कैसे करें : पूरी प्रक्रिया जानें अभ्यर्थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://btsc.bihar.gov.in पर जाकर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, शुल्क भुगतान और दस्तावेज अपलोड की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन पत्र अंतिम रूप से सब्मिट करने के बाद उसका प्रिंट सुरक्षित रखना जरूरी है।