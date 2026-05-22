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बिहार के तकनीकी संस्थानों में 3 कैटेगरी में प्रोफेशनल्स की भर्ती, BTech, डिप्लोमा और MTech योग्यता पर क्या हैं नियम

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पहली श्रेणी में वैसे अभ्यर्थियों का चयन होगा, जिन्होंने डिप्लोमा परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। दूसरी श्रेणी में वैसे अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने बीटेक परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

बिहार के तकनीकी संस्थानों में 3 कैटेगरी में प्रोफेशनल्स की भर्ती, BTech, डिप्लोमा और MTech योग्यता पर क्या हैं नियम

बिहार के तकनीकी संस्थानों में युवा पेशेवरों की नियुक्ति होगी। इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गयी है। इसके लिए यंग प्रोफेशनल चयन संबंधी नीति-2026 बनाई गई है। राज्य कैबिनेट पहले ही इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे चुका है। इसके तहत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तीन श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल का चयन करेगा। माना जा रहा है कि विभाग की इस पहल से विज्ञान एवं प्रावैधिकी से जुड़े कार्यक्रमों और अनुप्रयोगों को गति मिलेगी। इस नीति के तहत तीन श्रेणियों में तकनीकी क्षेत्र में दक्ष युवाओं की भर्ती की जाएगी।

ये हैं तीन कैटेगरी

- पहली श्रेणी में वैसे अभ्यर्थियों का चयन होगा, जिन्होंने डिप्लोमा परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

- दूसरी श्रेणी में वैसे अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने बीटेक परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों तथा संबंधित शाखा में पिछले तीन वर्षों के भीतर वैध ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) स्कोर अर्जित किया हो।

- वहीं, तीसरी श्रेणी में वैसे अभ्यर्थियों का चयन होगा, जिन्होंने एमटेक परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों तथा एमटेक में प्रवेश वैध गेट स्कोर के आधार पर लिया हो।

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दो वर्षों के लिए शुरुआती चयन

इनका प्रारंभिक चयन दो वर्षों के लिए होगा, जिसे उनके कार्य के मूल्यांकन तथा संबंधित संस्थान की आवश्यकता के आधार पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न संस्थानों में यंग प्रोफेशनल की संख्या संबंधित संस्थानों की आवश्यकता के अनुसार विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित की जाएगी।

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आरक्षण भी होगा लागू

यंग प्रोफेशनल के चयन में राज्य की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। चयनित यंग प्रोफेशनल विभाग एवं विभागाधीन संस्थानों, जैसे बिहार काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (बीसीएसटी), बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशंस सेंटर (बिरसेक), डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, पटना, आदि में आवश्यकतानुसार सेवाएं प्रदान करेंगे।

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विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग मंत्री शीला कुमारी ने कहा- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों-योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए तीन श्रेणियों में दक्ष युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसके लिए नीति बनाई गई है। इनका प्रारंभिक चयन दो वर्षों के लिए होगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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