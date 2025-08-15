Bihar Swastha Vibhag ANM Recruitment 2025 golden opportunity for 5006 ANM posts Bihar SHS ANM Recruitment 2025: बिहार में हेल्थ सेक्टर में बंपर भर्ती, 5006 एएनएम पदों पर सुनहरा मौका, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Bihar Swastha Vibhag ANM Recruitment 2025 golden opportunity for 5006 ANM posts

Bihar SHS ANM Recruitment 2025: बिहार में हेल्थ सेक्टर में बंपर भर्ती, 5006 एएनएम पदों पर सुनहरा मौका

Bihar SHS ANM Recruitment 2025: बिहार में राज्य स्वास्थ्य समिति ने सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर आप नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 07:31 PM
share Share
Follow Us on
Bihar SHS ANM Recruitment 2025: बिहार में हेल्थ सेक्टर में बंपर भर्ती, 5006 एएनएम पदों पर सुनहरा मौका

Bihar SHS ANM Recruitment 2025: बिहार स्वास्थ्य विभाग (State Health Society, Bihar) ने एएनएम (Auxiliary Nurse Midwifery) के कुल 5006 पदों पर भर्ती का विज्ञापन (Advt. No. 08/2025) जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 28 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए सामान्य, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य राज्य के उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, बिहार के एससी/एसटी, सभी श्रेणी की महिला उम्मीदवार और 40% या उससे अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 125 रुपये तय किया गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

क्या है योग्यता

  • मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 साल का फुल-टाइम ANM ट्रेनिंग डिप्लोमा।
  • बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (BNRC) में पंजीकरण।

यहां देखें नोटिफिकेशन का पीडीएफ

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। योग्यता के तहत, अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से दो साल का फुल-टाइम ANM ट्रेनिंग डिप्लोमा होना चाहिए और उनका पंजीकरण बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (BNRC) में होना आवश्यक है।

कुल पदों में ANM (HSC) के लिए 4197, ANM (RBSK) के लिए 510 और ANM (NUHM) के लिए 299 पद शामिल हैं। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को सभी कॉलम ध्यानपूर्वक भरने होंगे, साथ ही मांगे गए दस्तावेज़ सही फॉर्मेट और साइज में अपलोड करने होंगे। फॉर्म सबमिट करने से पहले पूरी जानकारी को दोबारा जांचना जरूरी है।

ANM
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।