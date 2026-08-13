बिहार में भी सुलगेगा छात्र आंदोलन, 18 अगस्त से शुरू होगा आमरण अनशन; किस बात पर अड़े विद्यार्थी
बिहार में BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करने और धांधली रोकने की मांग को लेकर छात्र नेता दिलीप 18 अगस्त से गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे।
जंतर-मंतर से लेकर झारखंड की गलियों तक उठी नौजवानों की आवाज अब बिहार के सियासी मैदान में गूंजने लगी है। लंबे अरसे से नौकरी और परीक्षा में पारदर्शिता की उम्मीद लगाए बैठे हजारों प्रतियोगी छात्रों का सब्र अब जवाब दे चुका है। शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE 4) का नोटिफिकेशन जारी न होने और शिक्षा विभाग के टालमटोल रवैये से आहत होकर छात्रों ने सरकार के खिलाफ आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है। राजधानी पटना में हुई एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया कि छात्र नेता दिलीप आने वाली 18 अगस्त से गर्दनीबाग धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। यह सिर्फ एक हड़ताल नहीं, बल्कि तंत्र की वादाखिलाफी के खिलाफ उठी वह आवाज है जो जल्द ही विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है।
वादाखिलाफी से भड़का छात्रों का गुस्सा
पटना में आयोजित छात्रों की इस साझा बैठक में राज्य भर से आए अभ्यर्थी इकट्ठा हुए। इस दौरान छात्रों ने कहा कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जब से पद पर आए हैं, तभी से अभ्यर्थी TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी करने का आग्रह कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप ने आरोप लगाया कि मंत्री जी ने जुलाई महीने में हर हाल में नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही थी। लेकिन जब भी छात्र सवाल पूछते, तो तारीखों का खेल खेला जाता रहा। अब आधा अगस्त भी बीत चुका है, लेकिन विज्ञापन का कहीं कोई अता-पता नहीं है। बार-बार मिल रहे आश्वासनों से थक चुके अभ्यर्थियों के पास अब आंदोलन के रास्ते पर चलने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है।
5 दिन की मोहलत के बाद विधानसभा मार्च की चेतावनी
छात्रों ने अपनी भावी रणनीति को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। गर्दनीबाग में 18 अगस्त से शुरू हो रहे अनशन को लेकर प्रशासन और सरकार को सीधी चेतावनी दी गई है। दिलीप ने कहा कि अनशन शुरू होने के 5 दिनों के भीतर अगर सरकार ने नोटिफिकेशन और परीक्षा सुधार से जुड़ी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाए, तो छात्र पटना की सड़कों पर उतरेंगे और बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। हालांकि, इस विधानसभा मार्च के बावजूद गर्दनीबाग में चल रहा अनिश्चितकालीन अनशन लगातार जारी रहेगा।
छात्रों की 7 प्रमुख मांगें
इस आंदोलन के जरिए छात्र सिर्फ एक परीक्षा की तारीख नहीं मांग रहे, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की वकालत कर रहे हैं। उनकी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं -
- TRE 4 का तुरंत नोटिफिकेशन: खाली पड़े तमाम पदों को शामिल करते हुए BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन अविलंब जारी किया जाए।
- एक ही चरण में परीक्षा: प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए TRE 4 की परीक्षा सिंगल-स्टेज में आयोजित हो।
- डोमिसाइल नीति पर कड़ाई: बिहार के स्थानीय युवाओं के हितों की रक्षा के लिए डोमिसाइल नीति का कड़ाई से पालन किया जाए।
- BSSC में संविदा वेटेज की समाप्ति: BSSC की भर्तियों में मिलने वाले संविदा सेवा के अतिरिक्त अंकों (वेटेज) की व्यवस्था खत्म हो।
- लंबित बहाली और परीक्षाएं: AEDO परीक्षा का आयोजन जल्द कराया जाए और लाइब्रेरियन के पदों पर बहाली प्रक्रिया तेज की जाए।
- परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता: सभी परीक्षाओं में आंसर-की जारी करने के साथ-साथ अभ्यर्थियों को उनकी OMR शीट की कार्बन कॉपी दी जाए।
गौरतलब है कि कई भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या घटने से छात्रों में पहले से ही निराशा है। वहीं, दूसरी ओर खबरें यह भी हैं कि सरकार TRE 4 से पहले राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) कराने की योजना बना रही है। अगर STET पहले आयोजित होता है, तो TRE 4 के विज्ञापन में और भी ज्यादा देर हो सकती है। यही कारण है कि अभ्यर्थी अब और इंतजार करने को तैयार नहीं हैं।
आर-पार की राह पर बिहार का युवा
बिहार में बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में देरी हमेशा से एक गंभीर विषय रहा है। गर्दनीबाग का मैदान एक बार फिर अभ्यर्थियों की मांगों का साक्षी बनने जा रहा है। यदि समय रहते शिक्षा विभाग और राज्य सरकार ने छात्रों के साथ संवाद कायम कर बीच का रास्ता नहीं निकाला, तो 18 अगस्त से शुरू होने वाला यह आंदोलन राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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