बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना: सपनों को दें नई उड़ान, 0% ब्याज पर मिलेगा छात्रों को 4 लाख का लोन

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना: सपनों को दें नई उड़ान, 0% ब्याज पर मिलेगा छात्रों को 4 लाख का लोन
Bihar Student Credit Card Scheme: बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आप उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन लोन पूरी तरह से ब्याज-मुक्त है।
Bihar Student Credit Card Scheme: क्या आप बिहार के छात्र हैं और उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं? क्या पैसों की कमी आपके सपनों के आड़े आ रही है? अगर आपका जवाब 'हां' है, तो आपके लिए बिहार सरकार की एक बेहतरीन पहल है—'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना'। यह योजना उन सभी मेधावी छात्रों के लिए एक वरदान है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।
इस लेख में हम आपको इस योजना से जुड़ी हर जानकारी बहुत ही आसान भाषा में देंगे, ताकि आप भी बिना किसी फिक्र के अपने भविष्य को संवार सकें।
क्या है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना?
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को राज्य सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के उन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देना है, जिन्होंने 12वीं कक्षा पास कर ली है। इस योजना के तहत सरकार छात्रों को पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन मुहैया कराती है, ताकि पैसे की कमी किसी छात्र की तरक्की में बाधा न बने।
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत: 'ब्याज-मुक्त लोन'
पहले इस योजना में छात्रों को कुछ प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, अब इस योजना के तहत दिया जाने वाला एजुकेशन लोन पूरी तरह से ब्याज-मुक्त है। यानी आपको जितनी राशि लोन में मिलेगी, वापस करते समय आपको उतनी ही राशि लौटानी है। कोई अतिरिक्त ब्याज का बोझ आप पर नहीं होगा।
कितना लोन मिल सकता है और कैसे चुकाना है?
इस योजना के तहत आप उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने लोन चुकाने की शर्तों को भी बहुत आसान बना दिया है:
2 लाख रुपये तक के लोन को आप 84 मासिक किस्तों (7 साल) में चुका सकते हैं।
2 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए आपको 120 मासिक किस्तों (10 साल) तक का समय मिल सकता है।
सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यह लोन कोर्स पूरा होने और नौकरी मिलने के बाद चुकाना शुरू करना होता है। यानी पढ़ाई के दौरान आपको पैसों की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ? (पात्रता)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं:
छात्र बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
छात्र ने 12वीं कक्षा पास की हो।
उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
छात्र ने किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन ले लिया हो या उनका चयन हो गया हो।
लोन का इस्तेमाल कहां कर सकते हैं?
आप इस लोन की राशि का उपयोग कॉलेज की फीस भरने के साथ-साथ किताबें, स्टेशनरी, लैपटॉप खरीदने और हॉस्टल या रहने के खर्चों के लिए भी कर सकते हैं। यह टेक्निकल, पॉलिटेक्निक या अन्य सामान्य कोर्सेज के लिए पूरी तरह से मान्य है।
आवेदन कैसे करें और कहां संपर्क करें?
आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, आपको अपने सभी जरूरी कागजात लेकर अपने जिले के 'जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र' (DRCC) जाना होगा। वहां आपके कागजातों की जांच होगी और उसके बाद लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
किसी भी तरह की मदद या सवाल के लिए आप सरकार द्वारा जारी टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 3456 444 पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप spmu.bscc@bihar.gov.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार आपकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए तैयार है। तो देर किस बात की? अपने सपनों को उड़ान दें और आज ही इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लेकर आवेदन की तैयारी शुरू करें!
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स