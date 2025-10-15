Bihar STET : एक ही एसटीईटी एडमिट कार्ड संग धराये दो परीक्षार्थी, इन प्रश्नों ने किया अभ्यर्थियों को परेशान

मुजफ्फरपुर जिले में पांच ऑनलाइन केंद्रों पर परीक्षा हुई। इसमें कच्ची पक्की आईऑन डिजिटल जोन पर फर्जी परीक्षार्थी धरे गए। दूसरी पाली में जब डमी परीक्षार्थी बाहर निकल रहा था तो शक होने पर जांच के दौरान धरा गया। डीईओ कुमार अरविन्द सिन्हा ने बताया कि जिसको परीक्षा देनी थी, उसके साथ ही एक और अभ्यर्थी बिल्कुल उसी तरह का एडमिट कार्ड लेकर आया था। एडमिट कार्ड पर फोटो भी लगी थी। दोनों केन्द्र के भीतर पहुंचे हुए थे। इसी बीच परीक्षा शुरू होने के साथ ही एक जब बाहर निकल रहा था तो उसे रोका गया। केन्द्र संचालक ने जब उससे बाहर जाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि आधार कार्ड की फोटो कॉपी करानी है। परीक्षा शुरू होने के बाद आधार कार्ड की फोटो कॉपी कराने की बात पर संचालक ने रोका और कहा कि परीक्षा खत्म होने के बाद ही बाहर जा सकते हैं। जांच में पता चला कि वह डमी कैंडिडेट है।