Bihar STET Result 2025: बिहार STET रिजल्ट 2025 आज होगा जारी, कहां और कैसे कर सकेंगे चेक?

संक्षेप:

BSEB Bihar STET Result 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आज माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार बिहार STET की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे।

Jan 05, 2026 10:25 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
BSEB Bihar STET Result 2025: बिहार में शिक्षक बनने की राह देख रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आज माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी परिणाम जारी होने के बाद, बिहार STET की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परिणाम केवल ऑनलाइन मोड में ही उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थियों को अपना रिजल्ट देखने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी।

पासिंग मार्क्स और सर्टिफिकेट की वैधता

बिहार STET परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अलग-अलग श्रेणियों के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है, जबकि पिछड़ा वर्ग और अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए इसमें कुछ छूट दी गई है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास करेंगे, उन्हें बोर्ड की ओर से पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह सर्टिफिकेट बिहार के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक (कक्षा 9-10) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 11-12) स्तर पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए अनिवार्य होगा।

फाइनल आंसर-की का महत्व

बोर्ड ने प्रोविजनल आंसर की पर प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा की है। एक्सपर्ट की टीम द्वारा इन आपत्तियों की जांच के बाद ही फाइनल रिजल्ट तैयार किया गया है। फाइनल आंसर की के आधार पर ही अंकों की गणना की गई है, जिससे चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे।

रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स:

1. सबसे पहले अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाना होगा।

2. होमपेज पर उन्हें 'Bihar STET Result 2025' का लिंक दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जहां अपनी डिटेल्स दर्ज करनी होगी।

3. जानकारी सबमिट करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

4. उम्मीदवार इसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और अपडेट के लिए नियमित रूप से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

