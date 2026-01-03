Bihar STET Result : बिहार एसटीईटी रिजल्ट bsebstet.org पर होगा जारी, यहां मिलेगा स्कोर कार्ड
Bihar STET Result : बिहार बोर्ड बहुत जल्द एसटीईटी यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है। अभ्यर्थी bsebstet.org पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी व पासवर्ड की मदद से रिजल्ट व स्कोर कार्ड चेक कर सकेंगे। प्रोविजनल आंसर-की जारी की जा चुकी है, जिस पर 27 नवंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। बिहार एसटीईटी परीक्षा में पास होने के लिए निर्धारित कटऑफ प्राप्त करना जरूरी है। क्वालिफाइंग अंक कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग हैं। सामान्य वर्ग के लिए 50 फीसदी मार्क्स हासिल करना अनिवार्य है।
उल्लेखनीय है कि बिहार एसटेट 2025 की परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें दो पेपर शामिल थे, पेपर 1 सेकेंडरी स्तर के शिक्षकों के लिए और पेपर 2 सीनियर सेकेंडरी स्तर के शिक्षकों के लिए।
एसटीईटी रिजल्ट ऐसे चेक करें
- सबसे पहले bsebstet.org पर जाएं
- STET Result लिंक पर क्लिक करें।
- यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।
- लिंक पर क्लिक कर उसे डाउनलोड कर लें। इसका प्रिंट आउट भी ले लें।
एसटीईटी पेपर 1 (माध्यमिक) इन विषयों के लिए हुई
पेपर-1 में हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, बंगला, मैथिली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, शारिरिक शिक्षा, संगित, ललित कला, नृत्य विषय शामिल हैं।
एसटीईटी पेपर 2 (उच्च माध्यमिक) इन विषयों के लिए
पेपर-2 में उच्च माध्यमिक में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मगही, अरबी, फारसी, बंग्ला, मैथिली, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि और संगीत विषय शामिल हैं।
एसटीईटी पासिंग मार्क्स
सामान्य - 50 फीसदी
पिछड़ा वर्ग - 45.5 फीसदी
अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 42.5 फीसदी
एससी, एसटी - 40 फीसदी
दिव्यांग - 40 फीसदी
महिला - 40 फीसदी