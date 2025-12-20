Bihar STET Result 2025 : देख रहें शिक्षक बनने का सपना? जल्द जारी होंगे स्कोरकार्ड; ऐसे करें चेक

संक्षेप: Bihar STET Result 2025 : बिहार एसटीईटी रिजल्ट 2025 जल्द जारी होने वाला है। उम्मीदवार स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने का तरीका यहां पढ़ें।

Bihar STET Result 2025 : बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 का रिजल्ट अब कभी भी जारी किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से Bihar STET 2025 Result जल्द घोषित किए जाने की संभावना है। रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड और मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.com से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

Bihar STET Result 2025 : किस लिए होती है STET परीक्षा? बिहार STET परीक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्रता तय करने हेतु आयोजित की जाती है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल होते हैं, उन्हें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलता है।

Bihar STET Result 2025 : कब हुई थी परीक्षा? Bihar STET 2025 परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। परीक्षा पूरी होने के बाद से ही उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

Bihar STET 2025 Result ऐसे करें चेक रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं -

1. आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.com पर जाएं

2. रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें

3. सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा

4. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और प्रिंट सुरक्षित रखें

Bihar STET Result 2025 : योग्यता से जुड़ी जरूरी जानकारी STET 2025 दो पेपरों में आयोजित की गई -

पेपर-1: माध्यमिक स्तर

पेपर-2: उच्च माध्यमिक स्तर

Bihar STET Result 2025 : शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक स्तर के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड जरूरी है

BA-BEd और BSc-BEd अभ्यर्थी भी पात्र हैं

उच्च माध्यमिक स्तर के लिए संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन (कम से कम 50% अंक) और बीएड अनिवार्य है Bihar STET Result 2025 : आयु सीमा और छूट सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु: 37 वर्ष

महिला, बीसी और एमबीसी वर्ग को: 3 साल की छूट

एससी/एसटी को: 5 साल की छूट

दिव्यांग अभ्यर्थियों को: 10 साल की छूट Bihar STET Result 2025 : पास होने के लिए कितने अंक जरूरी? STET 2025 में सफल होने के लिए न्यूनतम अंक इस प्रकार हैं -

सामान्य वर्ग: 50%

बीसी: 45.5%

ईबीसी: 42.5%

एससी/एसटी, महिला और दिव्यांग: 40% परीक्षा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव टाइप थी और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सफल उम्मीदवारों को मिलने वाला प्रमाणपत्र आजीवन मान्य रहेगा।