Bihar STET Exam date : बिहार एसटीईटी की नई तिथि घोषित, जानें कब से मिलेंगे एडमिट कार्ड
Bihar STET Exam date : बिहार एसटीईटी की नई तिथि घोषित, जानें कब से मिलेंगे एडमिट कार्ड

Bihar STET Exam date : बीएसईबी ने एसटीईटी 2025 की नई तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) माध्यम से 14 अक्टूबर से होगी। पहले यह 12 अक्टूबर को होने वाली थी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 1 Oct 2025 05:53 AM
Bihar STET Exam date : बिहार एसटीईटी की नई तिथि घोषित, जानें कब से मिलेंगे एडमिट कार्ड

Bihar STET Exam date , admit card date : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2025 की तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) माध्यम से 14 अक्टूबर से होगी। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा का प्रवेश पत्र 11 अक्टूबर 2025 से आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर उपलब्ध रहेगा। परीक्षार्थी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। पहले कहा गया था कि बिहार एसटीईटी परीक्षाएं 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा परिणाम 16 नवंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन आवेदन शेड्यूल आगे खिसकने के बाद एग्जाम डेट आगे बढ़ाई गई है। समिति ने परीक्षार्थियों से कहा है कि वे प्रवेश पत्र में अंकित सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें अंकित तिथि, समय और परीक्षा केन्द्र के अनुसार ही उपस्थित होंगे।

पांच अक्टूबर तक एसटीईटी के लिए आवेदन

एसटीईटी के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर निर्धारित है। बोर्ड ने कहा है कि आवेदन समिति की वेबसाइट bsebstet.org पर ही स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों को लाइफटाइम वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा, जो उन्हें आगामी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का सीधा मौका देगा। एक पेपर के लिए परीक्षा शुल्क जनरल/बीसी/ इडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 960 रुपये है, जबकि एससी/एसटी/पीएच के लिए 760 रुपये का भुगतान करना होगा। दोनों पेपर के लिए आवेदन शुल्क जनरल/बीसी/इडब्ल्यूएस के लिए 1440 रुपये है, जबकि एससी/एसटी/पीएच के लिए आवेदन शुल्क 1140 रुपये है। परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में होगा।

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 (BPSC TRE 4 ) में 26 हजार से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली जायेगी। इसमें अगर सीटें बच जाती हैं तो उसे टीआरई-5 में जोड़ दिया जायेगा।

एसटीईटी पेपर 1 (माध्यमिक) इन विषयों के लिए होगी

पेपर-1 में हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, बंगला, मैथिली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, शारिरिक शिक्षा, संगित, ललित कला, नृत्य विषय शामिल हैं।

एसटीईटी पेपर 2 (उच्च माध्यमिक) इन विषयों के लिए मिलेगा मौका

पेपर-2 में उच्च माध्यमिक में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मगही, अरबी, फारसी, बंग्ला, मैथिली, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि और संगीत विषय शामिल हैं।

एसटीईटी पेपर पैटर्न

बिहार एसटीईटी परीक्षा में पहले की तरह प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। एक प्रश्न पर एक अंक मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर-1 व पेपर-2 में 100 प्रश्न निर्दिष्ट विषय से होंगे और 50 अंक शिक्षक कला,अन्य दक्षताओं से होंगे। यानी कुल 150 प्रश्न होंगे। सीबीटी मोड से आयोजित होने वाली परीक्षा की अवधि ढाई घंटे की होगी।

एसटीईटी सिलेबस का लेवल

पेपर-I (माध्यमिक) के लिए पाठ्यक्रम वही होगा जो राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातक (Graduation) स्तर पर लागू होता है। पेपर-II (उच्च माध्यमिक) के लिए, पाठ्यक्रम वही होगा जो राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातक (प्रतिष्ठा) स्तर पर लागू होता है।

ये भी पढ़ें:बिहार एसटीईटी आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें परीक्षा व BPSC TRE 4 समेत खास बातें

एसटीईटी पासिंग मार्क्स

सामान्य - 50 फीसदी

पिछड़ा वर्ग - 45.5 फीसदी

अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 42.5 फीसदी

एससी, एसटी - 40 फीसदी

दिव्यांग - 40 फीसदी

महिला - 40 फीसदी

सक्षमता चतुर्थ : स्थगित परीक्षा 12 को होगी

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए होने वाली सक्षमता चतुर्थ की परीक्षा अब 12 अक्टूबर को होगी। बोर्ड ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। यह परीक्षा 26 सितंबर को द्वितीय पाली में होनी थी, लेकिन किसी कारणवश इसे संचालित नहीं किया जा सका था। बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि परीक्षा पूर्व निर्धारित केन्द्र यानी बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार पटना में ही होगी। बोर्ड ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश पहले से निर्गत प्रवेश पत्र के आधार पर मिलेगा। नए प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। परीक्षार्थियों को अपना पुराना प्रवेश पत्र साथ ले जाना होगा, जो 26 सितंबर की परीक्षा के लिए जारी किया गया था। बोर्ड ने सभी उम्मीदवारों से नई तिथि का ध्यान रखने और समय पर केन्द्र पर पहुंचने का अनुरोध किया है।

