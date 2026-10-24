बिहार एसटीईटी परीक्षा कल से, नेल पॉलिश और मेहंदी लगी रही तो एंट्री नहीं
एसटीईटी परीक्षा में जूता-मोजा पहन कर परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं, महिला परीक्षार्थियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे मेहंदी, नेल पॉलिश आदि लगाकर नहीं आएं
बिहार में कल से होने जा रही एसटीईटी परीक्षा में जूता-मोजा पहन कर परीक्षार्थियों को केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं, महिला परीक्षार्थियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे मेहंदी, नेल पॉलिश आदि लगाकर नहीं आएं। इनके लगे होने पर भी केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। मुजफ्फरपुर जिले में दो ऑनलाइन केन्द्रों पर 25 अक्तूबर से 21 नवंबर तक दो पालियों में यह परीक्षा होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने चार नवंबर को होने वाली परीक्षा का शिड्यूल बदला है। यह परीक्षा अब 21 नवंबर को होगी। समिति ने निर्देश दिया है कि बाकी परीक्षाओं का शिड्यूल पहले वाला ही रहेगा।
पहली पाली की परीक्षा सुबह नौ बजे से शुरू होगा। इसके लिए सुबह 7.30 से 8.30 बजे तक परीक्षार्थियों को प्रवेश मिलेगा। वहीं, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर दो से शाम साढ़े चार बजे तक होगी। इसके लिए 12.30 से 1.30 बजे तक प्रवेश की अनुमति है। परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए समय पर ही केन्द्र पर पहुंचेंगे और रिपोर्टिंग करेंगे। केन्द्रों पर कम्प्यूटर और सीट आवंटन मशीन आधारित प्रक्रिया से होगी। प्रशासन की ओर से सभी परीक्षार्थियों को इसको लेकर निर्देश जारी किया गया है।
हर गतिविधि का ऑडिट ट्रायल एजेंसी रखेगी सुरक्षित : परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों की हर गतिविधि का ऑडिट ट्रायल एजेंसी द्वारा संरक्षित रखा जाएगा और इसे उपलब्ध कराया जाएगा। केन्द्र के सभी परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग परीक्षा के 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद तक की होगी। कलेक्ट्रेट में इसके लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है।
दंडाधिकारी की तैनाती
जिले में डिजिटल परीक्षा केन्द्र शहबाजपुर भिखनपुर और आदर्श परीक्षा केन्द्र मोतीझील में इसका आयोजन होगा। इन दोनों केन्द्रों पर मुरौल और मोतीपुर की उद्यान अधिकारी को स्टेटिक दंडाधिकारी बनाया गया है। केन्द्रों पर 1-4 के तहत सशस्त्र पुलिस बल लगाए गए हैं।
इन तिथियों को होगी परीक्षा
शहबाजपुर केंद्र पर 25 अक्तूबर से 07 नवंबर तक, फिर 9, 11, 12 व 17 से 19 नवंबर तक परीक्षा होगी। आदर्श केंद्र पर एक से सात नवंबर, फिर 9, 11, 12 व 17 से 20 नवंबर तक परीक्षा।
परीक्षा केंद्रों पर दो दिन पहले से लगा जैमर
परीक्षा के दो दिन पूर्व केंद्रों पर जैमर लगाने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा केन्द्र के बाहर की व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस बल तथा भीतर की व्यवस्था के लिए सेंटर मैनेजर जिम्मेदार होंगे। चयनित एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी तरह की व्यवस्था दुरुस्त हो। सीबीटी में सवाल व बहुविकल्पीय उत्तर परीक्षार्थी के कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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