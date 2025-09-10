Bihar STET : बिहार एसटीईटी में क्या है योग्यता व सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कहां BEd से छूट, डॉक्यूमेंट लिस्ट

Bihar STET : एसटीईटी पास करने वाले टीचर बीपीएससी टीआरई -4 यानी चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। कंप्यूटर साइंस विषय में अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्यता नहीं है।

Wed, 10 Sep 2025 01:53 PM

Bihar STET 2025 : बिहार एसटीईटी 2025 के लिए कल 11 सितंबर से secondary.biharboardonline.com या biharboardonline.com पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2025 तय की गई है। एसटीईटी पास करने वाले टीचर बीपीएससी टीआरई -4 यानी चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को तीन चरणों मं आवेदन करना होगा - 1. पंजीकरण 2. फॉर्म भरना और 3. फीस का भुगतान करना। कंप्यूटर साइंस विषय में अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्यता नहीं है।

यहां देखें एसटीईटी विषयवार योग्यता, कहां बीएड से छूट, क्या है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगी योग्यता पेपर 1 (माध्यमिक) हिन्दी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए

- कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ संबंधित विषय/ विषय समूह में स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री और बीएड

या

4 वर्षीय पाठ्यक्रम बीए बीएड/बीएससी बीएड

माध्यमिक लेवल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन- (क) गणित :- स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/कंप्यूटर साइंस/रसायन विज्ञान/सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। इस क्रम में स्पष्ट होगा कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बी०सी०ए० की योग्यता को सम्मिलित माना जायेगा।

(ख) विज्ञान :- स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान (प्राणी विज्ञान), वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। इसके अंतर्गत उपर्युक्त विषयों के अलावा Biotechnology/Microbiology को भी समाहित किया जाता है।

(ग) सामाजिक विज्ञान :- स्नातक स्तर पर सहायक विषय/प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हों, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जायेगा।

(घ) भाषा से संबंधित विषय :- माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा (ऑनर्स)/आनुषांगिक (सब्सिडियरी) विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है।

पेपर 2 ( उच्च माध्यमिक) के लिए योग्यता - हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान , समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान विषयों के लिए

50 फीसदी अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और बीएड परीक्षा / बीए बीएड / बीएससी बीएड

या

न्यूनतम 45 फीसदी अंकों के साथ मास्टर डिग्री (एनसीटीई मानदंडों के अनुसार) बीएड

या

55 फीसदी अंकों के साथ मास्टर डिग्री और 3 साल का बीएड एमएड कोर्स।

वाणिज्य के लिए योग्यता वाणिज्य विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। वाणिज्य विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय के तीनों विषयों यथा, ईपीएस (उद्यमिता), लेखा शास्त्र एवं बिजनेस स्टडीज के लिए आवेदन कर सकेंगे।

तथा

सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता।

कंप्यूटर साइंस के लिए योग्यता न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त उपाधि। डी०ओ०ई०ए०सी०सी० से स्तर 'ए' एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी०ई० (कंप्यूटर साइंस/आई०टी०) या बी०टेक० (कंप्यूटर साइंस/आई०टी०) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से डिग्री।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आई०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी०ई० या बी०टेक० की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर/एम०सी०ए० या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि।

अथवा

"किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक/बी०सी०ए० या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर"

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि

अथवा

डी०ओ०ई०ए०सी०सी० से स्तर 'बी' एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

या

डी०ओ०ई०ए०सी०सी० से स्तर सी व ग्रेजुएशन

या

एमसीए का तीन वर्षीय कोर्स

कंप्यूटर साइंस विषय में अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्यता नहीं है। कृषि न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि/उद्यान में स्नातक तथा एग्रोनॉमी/प्लाट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स / एंटोमोलॉजी / प्लांट पाथोलॉजी / सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी / सॉयल साइंस / हॉर्टिकल्चर में से किसी विषय में स्नातकोत्तर अर्ह योग्यता धारित करना आवश्यक होगा।

संगीत न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता।

उच्च माध्यमिक लेवल विषय समूह ( सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन)

फिजिक्स - फिजिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स/एप्लाइड फिजिक्स/न्यूक्लियर फिजिक्स

केमिस्ट्री - केमिस्ट्री/बायोटेक्नोलॉजी

इकोनॉमिक्स- इकोनॉमिक्स/ एप्लाइड इकोनॉमिक्स/ बिजनेस इकोनॉमिक्स

कॉमर्स - कॉमर्स में स्नातकोत्तर उपाधि। एप्लाइड/ बिजनेस इकोनॉमिक्स में एम.कॉम. की उपाधि धारक पात्र नहीं होंगे।

बॉटनी , जूलॉजी - बॉटनी / जूलॉजी / लाइफ साइंस / बायो साइंस / जेनेटिक्स /माइक्रो बायोलॉजी/ बायोटेक्नोलॉजी/ मोलीक्यूलर बायोलॉजी / प्लांट फिजियोलॉजी।

गणित - मैथ्स /एप्लाइड मैथ्स।

आवेदन के दौरान ये सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट करने होंगे अपलोड मैट्रिक (10वीं) का प्रमाणपत्र और अंक पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन के लिए)।

इंटर (12वीं) का प्रमाणपत्र और अंक पत्र।

स्नातक का प्रमाणपत्र और अंक पत्र।

स्नातकोत्तर का प्रमाणपत्र और अंक पत्र।

बी.एड. (B.Ed.) का प्रमाणपत्र और अंक पत्र।

अन्य शैक्षणिक योग्यता (यदि कोई हो)।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवासीय प्रमाणपत्र।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी क्रीमीलेयर रहित अद्यतन प्रमाणपत्र।

नोट: आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के लिए जाति और अद्यतन क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र उनके पिता के नाम और पते से जारी होना चाहिए, न कि पति के नाम से।