Bihar STET : Candidates got angry after seeing BSEB STET notification bihar board CM Nitish announcement Bihar STET : ‘सीएम नीतीश ने तो कहा था कि...’, एसटीईटी नोटिफिकेशन देख फूटा अभ्यर्थियों का गुस्सा, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Bihar STET : Candidates got angry after seeing BSEB STET notification bihar board CM Nitish announcement

Bihar STET : ‘सीएम नीतीश ने तो कहा था कि...’, एसटीईटी नोटिफिकेशन देख फूटा अभ्यर्थियों का गुस्सा

Bihar STET: एसटीईटी के एक पेपर की फीस 960 रुपये निर्धारित की गई है। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फीस मात्र 100 रुपये ली जाएगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:32 PM
share Share
Follow Us on
Bihar STET : ‘सीएम नीतीश ने तो कहा था कि...’, एसटीईटी नोटिफिकेशन देख फूटा अभ्यर्थियों का गुस्सा

Bihar STET : बिहार बोर्ड ने बुधवार को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन इसकी फीस को लेकर विवाद खड़ा गया है। एसटीईटी 2025 की आवेदन फीस पर काफी अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है। एसटीईटी के एक पेपर की फीस 960 रुपये और दोनों पेपरों की फीस 1440 रुपये निर्धारित की गई है। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फीस मात्र 100 रुपये ली जाएगी तो फिर अब एसटीईटी में इतनी अधिक फीस क्यों ली जा रही है। अब अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश को टैग कर इस फीस को घटाकर 100 करने की मांग कर रहे हैं।

आपको बता दें कि एसटीईटी पेपर -1 के लिए सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग की फीस 960/-रुपये है। अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति/दिव्यांग के लिए यह फीस 760 रुपये रुपये है। पेपर-I एवं पेपर-II दोनों के लिए फीस सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग / पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1440/- रुपये है। अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति/दिव्यांग को 1440 की बजाय 1140/- रुपये देने होंगे।

आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि सरकार की नौकरियों के लिए अब प्रारम्भिक परीक्षा (PT) का शुल्क मात्र 100/- लिया जाएगी वहीं मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। हालांकि आपको बता दें कि एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है। इसे पास करने के बाद अभ्यर्थी कक्षा 9वीं से 12वीं तक को पढ़ाने के पात्र बनेंगे। वे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों की भर्ती को लेकर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकेंगे।

11 सितंबर 2025 से करें आवेदन

एसटीईटी 2025 के लिए अभ्यर्थी 11 सितंबर 2025 से secondary.biharboardonline.com या biharboardonline.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2025 तय की गई है। एसटीईटी पास करने वाले टीचर बीपीएससी टीआरई -4 यानी चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीईटी आयोजित करने की पूरी तैयारी कर ली है। एसटीईटी परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित होगी और इसका परिणाम 1 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:बिहार एसटीईटी नोटिफिकेशन जारी, 11 सितंबर से करें आवेदन, 10 बड़ी बातें

एसटीईटी पेपर 1 (माध्यमिक) इन विषयों के लिए होगी

हिन्दी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत विषय, ललित कला विषय, नृत्य विषय।

एसटीईटी पेपर 2 (उच्च माध्यमिक) इन विषयों के लिए मिलेगा मौका

हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान , समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत

STET Bihar Stet Bihar STET Date
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।