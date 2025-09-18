Bihar STET: Bihar Board STET application registration apply date may 21 September candidates claim BSEB given assurance Bihar STET : बिहार एसटीईटी के आवेदन इस डेट से संभव, अभ्यर्थियों का दावा- BSEB ने दिया भरोसा, Career Hindi News - Hindustan
Bihar STET: Bihar Board STET application registration apply date may 21 September candidates claim BSEB given assurance

Bihar STET : बिहार एसटीईटी के आवेदन इस डेट से संभव, अभ्यर्थियों का दावा- BSEB ने दिया भरोसा

Bihar STET: तेज होते विरोध को देखते हुए बिहार बोर्ड अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत की। बातचीत के बाद छात्रों ने दावा किया कि बिहार बोर्ड ने उन्हें भरोसा दिया है कि 21 सितंबर रविवार से एसटीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 03:32 PM
Bihar STET : बिहार एसटीईटी के आवेदन इस डेट से संभव, अभ्यर्थियों का दावा- BSEB ने दिया भरोसा

Bihar STET 2025 : बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी 2025 के लिए आवेदन का लिंक खोलने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने पटना स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बोर्ड आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर लगातार टालमटोल कर रहा है। तेज होते विरोध को देखते हुए बिहार बोर्ड अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत की। बातचीत के बाद छात्रों ने दावा किया कि बिहार बोर्ड ने उन्हें भरोसा दिया है कि 21 सितंबर रविवार से एसटीईटी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन का लिंक खोल दिया जाएगा। हालांकि अभी बिहार बोर्ड आधिकारिक तौर पर इस बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किया है। भरोसा मिलने के बाद फिलहाल छात्रों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया और शांतिपूर्ण तरीके से लौट गए। हालांकि छात्र संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय तारीख तक पोर्टल नहीं खुला, तो वे फिर से बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे

आपको बता दें कि एसटीईटी परीक्षा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 11 सितंबर से 19 सितंबर 2025 तय की गई थी। लेकिन तकनीकी कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। बोर्ड ने नोटिस में कहा कि ऑनलाइन आवेदन भरने की सूचना अलग से जल्द ही दी जाएगी। एसटीईटी 2025 के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या biharboardonline.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एसटीईटी पास करने वाले टीचर बीपीएससी टीआरई -4 यानी चौथे चरण की शिक्षक भर्ती व आगामी शिक्षक भर्तियों के लिए आवेदन कर सकेंगे।

बिहार बोर्ड की तरफ से राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी शिक्षक नौकरी के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए एसटीईटी परीक्षा आयोजित की जा रही है। पेपर-1 व पेपर-2 में पास सभी अभ्यर्थियों को एसटीईटी पास का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जिसकी वैधता लाइफटाइम होगी।

ये भी पढ़ें:बिहार एसटीईटी में क्या है योग्यता व सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कहां BEd से छूट

एसटीईटी पेपर 1 (माध्यमिक) इन विषयों के लिए होगी

पेपर-1 में हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, बंगला, मैथिली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, शारिरिक शिक्षा, संगित, ललित कला, नृत्य विषय शामिल हैं।

एसटीईटी पेपर 2 (उच्च माध्यमिक) इन विषयों के लिए मिलेगा मौका

पेपर-2 में उच्च माध्यमिक में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मगही, अरबी, फारसी, बंग्ला, मैथिली, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि और संगीत विषय शामिल हैं।

एसटीईटी पासिंग मार्क्स

सामान्य - 50 फीसदी

पिछड़ा वर्ग - 45.5 फीसदी

अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 42.5 फीसदी

एससी, एसटी - 40 फीसदी

दिव्यांग - 40 फीसदी

महिला - 40 फीसदी

