BPSC TRE 4 : कुल वैकेंसी में आधी वैकेंसी टीआरई 4 के लिए, आधी TRE 5 के लिए रिजर्व, एसटीईटी TRE 4 से पहले नहीं

टीआरई 4 की रिक्तियां आने के पहले एसटीईटी (माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा) नहीं होगी। यानी एसटीईटी अब टीआरई 5 के पहले एसटीईटी होगी। शिक्षा विभाग ने टीआरई-4 की तैयारी तेज कर दी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से कक्षा एक से लेकर 12 तक के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। शिक्षकों की रिक्ति आने के बाद रोस्टर क्लियरेंस होगा। संभावना है कि जल्द ही टीआरई 4 के लिए रिक्ति संबंधी अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी। अधियाचना के बाद बीपीएससी सितंबर में वैंकेसी जारी करेगा। विभिन्न जिलों से कक्षा एक से 12 तक लगभग एक लाख शिक्षकों की रिक्ति आने की संभावना है। इसमें आधी यानी लगभग 50 हजार रिक्ति टीआरई 4 और आधी रिक्ति 50 हजार टीआरई 5 के लिए रिजर्व रहेगी। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से लगभग 25 हजार की रिक्ति की संभावना है। यह रिक्ति विषयवार है। प्रारंभिक स्कूलों में रिक्ति कम आ रही है।