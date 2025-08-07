BPSC TRE 4 : कुल वैकेंसी में आधी वैकेंसी टीआरई 4 के लिए, आधी TRE 5 के लिए रिजर्व, एसटीईटी TRE 4 से पहले नहीं
राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाली की कुल रिक्तियों में आधी सीटें 2026 में होने वाले विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई 5) के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। इस वर्ष होने वाले टीआरई 4 में कुल रिक्तियों की आधी संख्या पर ही बहाली होगी।
टीआरई 4 की रिक्तियां आने के पहले एसटीईटी (माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा) नहीं होगी। यानी एसटीईटी अब टीआरई 5 के पहले एसटीईटी होगी। शिक्षा विभाग ने टीआरई-4 की तैयारी तेज कर दी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से कक्षा एक से लेकर 12 तक के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। शिक्षकों की रिक्ति आने के बाद रोस्टर क्लियरेंस होगा। संभावना है कि जल्द ही टीआरई 4 के लिए रिक्ति संबंधी अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी। अधियाचना के बाद बीपीएससी सितंबर में वैंकेसी जारी करेगा। विभिन्न जिलों से कक्षा एक से 12 तक लगभग एक लाख शिक्षकों की रिक्ति आने की संभावना है। इसमें आधी यानी लगभग 50 हजार रिक्ति टीआरई 4 और आधी रिक्ति 50 हजार टीआरई 5 के लिए रिजर्व रहेगी। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से लगभग 25 हजार की रिक्ति की संभावना है। यह रिक्ति विषयवार है। प्रारंभिक स्कूलों में रिक्ति कम आ रही है।
टीआरई 3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों की ज्वाइनिंग पूरा होने के बाद वास्तविक रूप से गणना हो सकेगी। 30 हजार से प्रधान शिक्षक की ज्वाइनिंग के बाद शिक्षकों के लिए इतनी सीटें रिक्त होंगी। टीआरई 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य के युवाओं के लिए लगभग 85 फीसदी सीटें रिजर्व रहेंगी। 15 फीसदी सीटों पर ही दूसरे राज्यों के निवासी को लाभ मिलेगा। कक्षा 5 तक के लिए शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत और अन्य कोटि में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा।