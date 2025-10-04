Bihar STET apply last date know passing marks ciriteria bseb stet admit card and exam date bsebstet Bihar STET : बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, जानें पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Bihar STET apply last date know passing marks ciriteria bseb stet admit card and exam date bsebstet

Bihar STET : बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, जानें पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया

बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन करने की कल 5 अक्टूबर अंतिम तिथि है। जिन इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 12:47 PM
share Share
Follow Us on
Bihar STET : बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, जानें पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया

बिहार एसटीईटी के लिए आवेदन करने की कल 5 अक्टूबर अंतिम तिथि है। जिन इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों को लाइफटाइम वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा, जो उन्हें आगामी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का सीधा मौका देगा। एक पेपर के लिए परीक्षा शुल्क जनरल/बीसी/ इडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 960 रुपये है, जबकि एससी/एसटी/पीएच के लिए 760 रुपये का भुगतान करना होगा। दोनों पेपर के लिए आवेदन शुल्क जनरल/बीसी/इडब्ल्यूएस के लिए 1440 रुपये है, जबकि एससी/एसटी/पीएच के लिए आवेदन शुल्क 1140 रुपये है। परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड में होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 (BPSC TRE 4 ) में 26 हजार से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली जायेगी। इसमें अगर सीटें बच जाती हैं तो उसे टीआरई-5 में जोड़ दिया जायेगा।

बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर 2025 को जारी होंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2025 के आवेदक अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) bsebstet.org पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक उपलब्ध कराएगी। एसटीईटी परीक्षा 14 अक्टूबर को कंप्यूटर बेस्ड मोड (सीबीटी) में होगी। समिति ने परीक्षार्थियों से कहा है कि वे प्रवेश पत्र में अंकित सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें अंकित तिथि, समय और परीक्षा केन्द्र के अनुसार ही उपस्थित होंगे।

एसटीईटी पेपर 1 (माध्यमिक) इन विषयों के लिए होगी

पेपर-1 में हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, बंगला, मैथिली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, शारिरिक शिक्षा, संगित, ललित कला, नृत्य विषय शामिल हैं।

एसटीईटी पेपर 2 (उच्च माध्यमिक) इन विषयों के लिए मिलेगा मौका

पेपर-2 में उच्च माध्यमिक में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मगही, अरबी, फारसी, बंग्ला, मैथिली, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि और संगीत विषय शामिल हैं।

एसटीईटी पेपर पैटर्न

बिहार एसटीईटी परीक्षा में पहले की तरह प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। एक प्रश्न पर एक अंक मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर-1 व पेपर-2 में 100 प्रश्न निर्दिष्ट विषय से होंगे और 50 अंक शिक्षक कला,अन्य दक्षताओं से होंगे। यानी कुल 150 प्रश्न होंगे। सीबीटी मोड से आयोजित होने वाली परीक्षा की अवधि ढाई घंटे की होगी।

एसटीईटी सिलेबस का लेवल

पेपर-I (माध्यमिक) के लिए पाठ्यक्रम वही होगा जो राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातक (Graduation) स्तर पर लागू होता है। पेपर-II (उच्च माध्यमिक) के लिए, पाठ्यक्रम वही होगा जो राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातक (प्रतिष्ठा) स्तर पर लागू होता है।

एसटीईटी पासिंग मार्क्स

सामान्य - 50 फीसदी

पिछड़ा वर्ग - 45.5 फीसदी

अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 42.5 फीसदी

एससी, एसटी - 40 फीसदी

दिव्यांग - 40 फीसदी

महिला - 40 फीसदी

STET Bihar Stet
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।