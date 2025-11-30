Bihar STET Answer Key 2025: अच्छी खबर! STET आंसर-की पर आपत्ति का अतिरिक्त शुल्क वापस करेगा बिहार बोर्ड
Bihar STET Answer Key 2025: बिहार बोर्ड ने घोषणा की है कि STET परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए अभ्यर्थियों से जो अतिरिक्त शुल्क लिया गया था वह जल्द ही वापस कर दिया जाएगा।
Bihar STET Answer Key 2025: बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने एक महत्वपूर्ण और राहत भरी सूचना जारी की है। बोर्ड ने घोषणा की है कि परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए अभ्यर्थियों से जो अतिरिक्त शुल्क लिया गया था वह जल्द ही वापस कर दिया जाएगा।
बिहार बोर्ड की इस पहल से उन हजारों छात्रों को सीधा फायदा होगा, जिन्होंने 24 नवंबर से 28 नवंबर 2025 के बीच आंसर की पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं और निर्धारित शुल्क से अधिक राशि का भुगतान कर दिया था।
क्या है पूरा मामला?
बिहार बोर्ड ने 27 नवंबर को एक नया नियम जारी किया था, जिसके अनुसार बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं की आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए एक तय फीस रखी गई थी।
नया निर्धारित शुल्क: इस नए नियम के तहत छात्रों को प्रति प्रश्न आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 रुपये का शुल्क देना था।
अधिकतम सीमा: इसके साथ ही, यह भी तय किया गया था कि पांच से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करने के लिए भी अधिकतम शुल्क 250 रुपये ही लगेगा। यानी चाहे आप 10 प्रश्नों पर आपत्ति करें या 20 पर आपको 250 रुपये से ज्यादा शुल्क नहीं देना था।
तकनीकी कारणों से आई परेशानी
हालांकि बिहार बोर्ड ने 27 नवंबर को यह घोषणा तो कर दी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से यह नई शुल्क व्यवस्था तुरंत लागू नहीं हो पाई। इस वजह से 24 से 28 नवंबर के बीच जिन अभ्यर्थियों ने पांच से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की, उनसे 250 रुपये से अधिक शुल्क ले लिया गया। यानी हर प्रश्न के लिए 50 रुपये के हिसाब से शुल्क कटता रहा।
बोर्ड ने की शुल्क वापसी की घोषणा
समिति ने अब इस तकनीकी गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त शुल्क वापस करने का फैसला लिया है। जिन अभ्यर्थियों ने 24 से 28 नवंबर तक की अवधि में पांच से अधिक प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 250 रुपये से अधिक शुल्क का भुगतान किया है, उन्हें यह अतिरिक्त राशि वापस मिलेगी। बिहार बोर्ड ने बताया है कि अतिरिक्त राशि दिसंबर 2025 महीने में अभ्यर्थियों के बैंक खातों में वापस कर दी जाएगी।
यह निर्णय बिहार बोर्ड की पारदर्शिता और छात्रों के हितों की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एसटीईटी 2025 परीक्षा के नतीजों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह खबर एक बड़ी राहत लेकर आई है। बोर्ड ने सभी संबंधित अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे शुल्क वापसी के संबंध में नई जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।