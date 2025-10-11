Bihar STET Admit Card download : bseb bihar board stet admit card at bsebstet org biharboardonline com Bihar STET Admit Card : बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड यहां से करें डाउनलोड, bsebstet.org पर होगा जारी, Career Hindi News - Hindustan
Bihar STET Admit Card download : bseb bihar board stet admit card at bsebstet org biharboardonline com

Bihar STET Admit Card : बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड यहां से करें डाउनलोड, bsebstet.org पर होगा जारी

Bihar STET admit card : बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड आज bsebstet.org पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 11 Oct 2025 05:51 AM
Bihar STET Admit Card : बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड यहां से करें डाउनलोड, bsebstet.org पर होगा जारी

Bihar STET admit card : बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड आज 11 अक्टूबर 2025 को जारी होंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2025 के आवेदक अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) bsebstet.org पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक उपलब्ध कराएगी। बिहार बोर्ड ने नोटिस जारी कर कहा है कि प्रवेश पत्र में दिए गए दिशानिर्देशों का अच्छी तरह पढ़ लें और उसका पालन करें। साथ ही प्रवेश पत्र में दी गई तिथि/समय/परीक्षा केन्द्र अनुसार ही परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित हों।

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 (BPSC TRE 4 ) में 26 हजार से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली जायेगी। इसमें अगर सीटें बच जाती हैं तो उसे टीआरई-5 में जोड़ दिया जायेगा।

ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

- सबसे पहले bsebstet.org पर जाएं

- STET Admit Card लिंक पर क्लिक करें।

- यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

- एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक कर उसे डाउनलोड कर लें। इसका प्रिंट आउट भी ले लें।

BSEB STET Admit Card Website Link

एसटीईटी पेपर 1 (माध्यमिक) इन विषयों के लिए होगी

पेपर-1 में हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, बंगला, मैथिली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, शारिरिक शिक्षा, संगित, ललित कला, नृत्य विषय शामिल हैं।

एसटीईटी पेपर 2 (उच्च माध्यमिक) इन विषयों के लिए मिलेगा मौका

पेपर-2 में उच्च माध्यमिक में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मगही, अरबी, फारसी, बंग्ला, मैथिली, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि और संगीत विषय शामिल हैं।

एसटीईटी पेपर पैटर्न

बिहार एसटीईटी परीक्षा में पहले की तरह प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। एक प्रश्न पर एक अंक मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर-1 व पेपर-2 में 100 प्रश्न निर्दिष्ट विषय से होंगे और 50 अंक शिक्षक कला,अन्य दक्षताओं से होंगे। यानी कुल 150 प्रश्न होंगे। सीबीटी मोड से आयोजित होने वाली परीक्षा की अवधि ढाई घंटे की होगी।

एसटीईटी सिलेबस का लेवल

पेपर-I (माध्यमिक) के लिए पाठ्यक्रम वही होगा जो राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातक (Graduation) स्तर पर लागू होता है। पेपर-II (उच्च माध्यमिक) के लिए, पाठ्यक्रम वही होगा जो राज्य के विश्वविद्यालयों में स्नातक (प्रतिष्ठा) स्तर पर लागू होता है।

एसटीईटी पासिंग मार्क्स

सामान्य - 50 फीसदी

पिछड़ा वर्ग - 45.5 फीसदी

अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 42.5 फीसदी

एससी, एसटी - 40 फीसदी

दिव्यांग - 40 फीसदी

महिला - 40 फीसदी

STET Bihar Stet
