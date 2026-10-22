4 नवंबर वाली बिहार एसटीईटी परीक्षा अचानक टली, क्यों बिहार बोर्ड ने तय की नई तारीख
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 4 नवंबर को होने वाली बिहार एसटीईटी 2026 परीक्षा को केवीएस और एनवीएस परीक्षाओं से टकराव के कारण स्थगित कर अब 21 नवंबर के लिए निर्धारित किया है।
बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है। अगर आप भी इस बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बिहार एसटीईटी (STET) 2026 में बैठने जा रहे हैं तो अपने एग्जाम शेड्यूल को एक बार फिर से चेक कर लें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 4 नवंबर को होने वाली एसटीईटी परीक्षा को अचानक स्थगित करने का फैसला लिया है। अब यह परीक्षा 4 नवंबर के बजाय 21 नवंबर को आयोजित की जाएगी। बोर्ड के इस कदम से उन लाखों उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली है, जो एक ही दिन दो बड़ी परीक्षाएं पड़ने की वजह से भारी उलझन में फंसे हुए थे।
आखिर क्यों बदलनी पड़ी परीक्षा की तारीख?
दरअसल, 4 नवंबर को पहले से ही केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) और नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) की भर्ती परीक्षाएं निर्धारित हैं। बिहार के बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बिहार एसटीईटी के साथ साथ केवीएस और एनवीएस की शिक्षक भर्ती के लिए भी आवेदन किया हुआ है। एक ही दिन दोनों इम्तिहान होने की वजह से छात्रों के सामने यह संकट खड़ा हो गया था कि वे किस परीक्षा को छोड़ें और किसमें शामिल हों। अभ्यर्थियों की इसी परेशानी और परीक्षाओं के आपसी टकराव को देखते हुए बिहार बोर्ड ने समझदारी भरा कदम उठाया और 4 नवंबर वाली परीक्षा को आगे खिसका कर 21 नवंबर करने का ऐलान कर दिया।
बाकी तारीखों के एग्जाम पर क्या पड़ेगा असर?
बिहार बोर्ड ने अपने आधिकारिक बयान में यह बात बिल्कुल साफ कर दी है कि तारीख में किया गया यह बदलाव सिर्फ 4 नवंबर को होने वाली परीक्षा पर ही लागू होगा। एसटीईटी 2026 की बाकी सभी परीक्षाएं पहले से जारी किए गए संशोधित टाइम टेबल के मुताबिक ही होंगी। गौरतलब है कि बिहार एसटीईटी 2026 की परीक्षाएं 25 अक्टूबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक चलने वाली हैं। ऐसे में जिन उम्मीदवारों का इम्तिहान 4 नवंबर के अलावा किसी और दिन है, उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनकी परीक्षा तय समय और निर्धारित केंद्र पर ही ली जाएगी।
24 अक्टूबर को जारी होगा नया एडमिट कार्ड
जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 4 नवंबर को होनी थी और अब 21 नवंबर के लिए शिफ्ट कर दी गई है, उनके लिए बिहार बोर्ड अलग से नया यानी रिवाइज्ड एडमिट कार्ड जारी करेगा। प्रभावित उम्मीदवार 24 अक्टूबर से अपना अपडेटेड प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbtrt.co.in पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले अपने नए एडमिट कार्ड पर छपी तारीख, शिफ्ट का समय और एग्जाम सेंटर का पता अच्छी तरह से जांच लें। किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें।
घर बैठे ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिवाइज्ड एडमिट कार्ड -
उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से 24 अक्टूबर के बाद नया हॉल टिकट डाउनलोड किया जा सकता है:
1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbtrt.co.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिख रहे 'Bihar STET 2026 Revised Admit Card' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और अन्य जरूरी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होंगी।
4. सारी जानकारी भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक कर दें।
5. आपकी स्क्रीन पर नया और अपडेटेड एडमिट कार्ड खुलकर आ जाएगा।
6. इसे डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए इसका एक साफ प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें।
बिहार STET 2026 का परीक्षा पैटर्न
बिहार के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक (कक्षा 9 और 10) तथा उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 और 12) स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता तय करने के मकसद से बीएसईबी हर साल या जरूरत के मुताबिक एसटीईटी का आयोजन करता है। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी ही आगे चलकर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बैठने के योग्य माने जाते हैं।
अगर पेपर के पैटर्न की बात करें, तो एसटीईटी का प्रश्नपत्र कुल 150 अंकों का होता है। इसमें 100 अंक उम्मीदवार द्वारा चुने गए मुख्य विषय के होते हैं, जबकि बाकी 50 अंक शिक्षण कला और अन्य दक्षताओं से जुड़े सवालों के लिए रखे जाते हैं। अभ्यर्थियों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस परीक्षा में हर सही जवाब के लिए 1 अंक मिलता है और किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए उम्मीदवार बिना किसी डर के सभी 150 सवाल हल कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव