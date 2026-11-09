बिहार STET 11 नवंबर की परीक्षा फिर टली, अब कब होगा इम्तिहान
बिहार STET की 11 नवंबर वाली परीक्षा भाईदूज की छुट्टी के कारण अब 22 नवंबर को होगी। नया एडमिट कार्ड 12 नवंबर को वेबसाइट पर मिलेगा।
भाईदूज की छुट्टी ने बिहार STET के अभ्यर्थियों का कैलेंडर बदल दिया है। 11 नवंबर को होने वाली परीक्षा अब 22 नवंबर को होगी। नए एडमिट कार्ड 12 नवंबर को जारी होंगे। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 11 नवंबर को छुट्टी घोषित की है। वजह है चित्रगुप्त पूजा और भाईदूज। इसी दिन माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET होनी थी। छुट्टी के कारण अब यह परीक्षा 22 नवंबर तक खिसका दी गई है। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को नया कार्यक्रम ध्यान में रखना होगा। तैयारी के लिए उन्हें कुछ दिन और मिल गए हैं। पर तारीख की गड़बड़ी से बचना भी जरूरी है।
12 नवंबर को आएगा नया एडमिट कार्ड
इस बदलाव के बाद नया प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। यह 12 नवंबर 2026 को मिलेगा। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा बदली गई तारीख पर है वे इसे आधिकारिक वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अपना लॉगिन विवरण तैयार रखना होगा।
ऐसे करें डाउनलोड
- सबसे पहले वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in खोलें।
- होमपेज पर एडमिट कार्ड वाला लिंक चुनें।
- अपना लॉगिन विवरण भरकर सबमिट करें।
- स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिख जाएगा।
- उसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर रख लें।
एडमिट कार्ड पर अभ्यर्थी का नाम लिखा होगा। परीक्षा की तारीख और शिफ्ट भी दर्ज होगी। साथ में परीक्षा केंद्र की जानकारी और जरूरी निर्देश भी मिलेंगे। इन्हें ध्यान से पढ़ लेना ठीक रहेगा।
परीक्षा के दिन क्या रखें साथ
परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इसके साथ सरकार से मान्य कोई पहचान पत्र भी ले जाना होगा। अभ्यर्थियों को तय समय से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। देर से पहुंचने वालों को दिक्कत हो सकती है।
पहले भी बदली थी तारीख
यह पहली बार नहीं है जब STET का कार्यक्रम बदला है। इससे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB ने 4 नवंबर की परीक्षा को 21 नवंबर तक टाल दिया था। उस वक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय की भर्ती परीक्षाओं से टकराव हो रहा था। हजारों अभ्यर्थी दोनों जगह परीक्षा देने वाले थे। इसलिए बोर्ड ने तारीख बदलना ठीक समझा। अब नए बदलाव के बाद STET का पूरा दौर 25 अक्टूबर से शुरू होकर 22 नवंबर को खत्म होगा।
क्या है बिहार STET
बिहार STET हर साल कराई जाती है। इसका मकसद उन अभ्यर्थियों की पात्रता परखना है जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं। पेपर 1 कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों के लिए होता है। पेपर 2 कक्षा 11 और 12 में पढ़ाने की चाह रखने वालों के लिए है। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए यह परीक्षा पहला बड़ा पड़ाव मानी जाती है।
अभ्यर्थियों के लिए सलाह
तारीखों में बार बार बदलाव से भ्रम फैल सकता है। इसलिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों से दूर रहें। एडमिट कार्ड आते ही उसमें लिखी तारीख और शिफ्ट मिला लें। केंद्र का पता भी पहले से देख लें ताकि परीक्षा वाले दिन भागदौड़ न हो। STET से जुड़ी हर नई जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव