बिहार STET 2026 की तारीख तय, 25 अक्टूबर से शुरू होगी परीक्षा; 20 नवंबर तक चलेगा सिलसिला
बिहार STET 2026 की परीक्षा 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक होगी। एडमिट कार्ड 18 अक्टूबर से मिलेंगे। जानिए परीक्षा पैटर्न अंकन व्यवस्था और जरूरी तैयारी से जुड़ी हर बात।
इंतजार खत्म हो गया है। मास्टर साहब बनने का सपना देख रहे बिहार के लाखों उम्मीदवारों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET 2026 का कार्यक्रम आखिरकार सामने आ गया है। किताबें उठा लीजिए। पहला पेपर 25 अक्टूबर को है और बीच में दस दिन भी नहीं बचे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस बार परीक्षा को अलग-अलग चरणों में कराएगी। शुरुआत 25 अक्टूबर से होगी और आखिरी पेपर 20 नवंबर 2026 को होगा। पूरा कार्यक्रम 27 दिनों का है। यानी हर उम्मीदवार को अपनी तारीख और शिफ्ट अलग से देखनी पड़ेगी।
18 अक्टूबर से मिलेगा एडमिट कार्ड
सबसे जरूरी बात यह है कि एडमिट कार्ड 18 अक्टूबर से डाउनलोड के लिए खुल जाएगा। यानी अब बस दो दिन का इंतजार है। उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल से हॉल टिकट निकाल सकेंगे। इसमें परीक्षा केंद्र का पता, शिफ्ट और समय साफ लिखा होगा। एक सलाह है। रोल नंबर और पासवर्ड आज ही ढूंढकर रख लीजिए। आखिरी वक्त पर पासवर्ड भूलने वाले अक्सर परेशान होते हैं। उस दिन सर्वर पर भीड़ भी ज्यादा रहती है।
पिछली बार कब हुई थी परीक्षा
इस बार आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त से 31 अगस्त तक चली थी। इसके बाद सितंबर के आखिर में डमी एडमिट कार्ड जारी हुआ था। उसमें गलतियां सुधारने के लिए 25 से 30 सितंबर तक का समय मिला था। जिन्होंने उस मौके पर नाम या जन्मतिथि ठीक करा ली वे अब निश्चिंत हैं। पिछला STET 2025 में 14 से 31 अक्टूबर के बीच हुआ था। इस बार पूरे नवंबर तक खिंचने से साफ है कि सेंटर और शिफ्ट का इंतजाम बड़े पैमाने पर किया गया है।
कैसा होगा पेपर
परीक्षा के सारे सवाल बहुविकल्पीय होंगे। हर सवाल एक अंक का रहेगा। राहत की बात यह है कि गलत जवाब पर कोई अंक नहीं कटेगा। यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। जिस सवाल का जवाब पक्का न पता हो उसे भी आजमाया जा सकता है।
पेपर-1 माध्यमिक कक्षाओं के लिए है। इसमें स्नातक स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। पेपर-2 उच्च माध्यमिक स्तर का है और इसका सिलेबस उसी हिसाब से रहेगा। दोनों में परीक्षा उन सभी विषयों की होगी जो इन कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। प्रश्नपत्र में कुल 150 सवाल आएंगे। इनमें 100 सवाल संबंधित विषय के होंगे। बाकी 50 सवाल शिक्षण कला और दूसरे विषयों से जुड़े रहेंगे। इस तरह पेपर 150 अंकों का बनता है।
आखिरी दस दिन में क्या करें
अब नया कुछ पढ़ने से ज्यादा पुराना दोहराना काम आएगा। पिछले साल के प्रश्नपत्र हल कीजिए। घड़ी लगाकर बैठिए ताकि समय का अंदाजा बने। शिक्षण कला वाले 50 अंकों को हल्के में मत लीजिए। यही हिस्सा अक्सर मेरिट का फर्क तय करता है।
परीक्षा वाले दिन एडमिट कार्ड का प्रिंट साथ रखें। साथ में कोई वैध फोटो पहचान पत्र भी रखें जैसे आधार या वोटर आईडी। इनके बिना केंद्र के अंदर जाने नहीं दिया जाता। परीक्षा केंद्र का रास्ता एक दिन पहले देख लें। खासकर वे उम्मीदवार जिन्हें दूसरे जिले में जाना है।
एक बात और। सोशल मीडिया पर तारीखों को लेकर अफवाहें खूब उड़ती हैं। भरोसा सिर्फ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस पर करें। किसी भी बदलाव की जानकारी वहीं सबसे पहले आती है। लाखों उम्मीदवार इस मौके का साल भर से इंतजार कर रहे थे। अब मेहनत की असली परीक्षा सामने है। बस शांत रहिए और तैयारी पर टिके रहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव