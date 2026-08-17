Bihar STET 2026: बिहार STET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें परीक्षा पैटर्न और पासिंग मार्क्स
BSEB Bihar STET 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने STET 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 17 अगस्त से शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 31 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
Bihar STET Exam Date 2026: बिहार के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी अपडेट है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 17 अगस्त 2026 से शुरू कर दी है। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल bsebstet.org पर जाकर 31 अगस्त 2026 तक अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
पेपर-1 के लिए: संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजएशन की डिग्री और बी.एड (B.Ed) पास होना अनिवार्य है।
पेपर-2 के लिए: संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ पोस्ट-ग्रेजुएशन (PG) और बी.एड पास होना आवश्यक है। कंप्यूटर साइंस जैसे कुछ विशेष विषयों के लिए बी.एड की अनिवार्यता नहीं है।
आयु सीमा: न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष तथा महिलाओं, बीसी व ईबीसी वर्ग के लिए 40 वर्ष रखी गई है। एससी/एसटी वर्ग को अधिकतम 42 वर्ष तक छूट मिलेगी।
दो पेपरों में आयोजित होगी परीक्षा
बिहार एसटीईटी 2026 का आयोजन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के रूप में किया जाएगा। इस परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) होंगे।
परीक्षा के दो पेपर्स: यह परीक्षा दो भागों में विभाजित होगी। पेपर-1 का आयोजन कक्षा 9वीं और 10वीं के शिक्षकों के लिए होगा, जबकि पेपर-2 का आयोजन कक्षा 11वीं और 12वीं के शिक्षकों के लिए किया जाएगा।
अंक और समय: परीक्षा के लिए कुल 150 मिनट (ढाई घंटे) का समय निर्धारित किया गया है। पूरा प्रश्न पत्र कुल 150 अंकों का होगा। इसमें से 100 अंक अभ्यर्थी के संबंधित मुख्य विषय से होंगे, जबकि 50 अंक टीचिंग आर्ट्स और अन्य योग्यताओं से जुड़े होंगे।
आवेदन शुल्क
केवल एक पेपर (पेपर 1 या 2): सामान्य/ईडब्ल्यूएस/बीसी/ईबीसी और अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए 960 रुपये तथा एससी/एसटी/दिव्यांगों के लिए 760 रुपये शुल्क तय है।
दोनों पेपर (पेपर 1 व 2 दोनों): सामान्य/ईडब्ल्यूएस/बीसी/ईबीसी के लिए 1440 रुपये तथा एससी/एसटी/दिव्यांगों के लिए 1140 रुपये शुल्क निर्धारित है।
किस श्रेणी को चाहिए कितने न्यूनतम पासिंग मार्क्स?
बिहार बोर्ड ने एसटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए श्रेणीवार न्यूनतम अर्हता तय की है:
सामान्य वर्ग (General): 50% अंक
पिछड़ा वर्ग (OBC): 45.50% अंक
अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC): 42.50% अंक
अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST): 40% अंक
दिव्यांग (PWD) और सभी महिला उम्मीदवार: 40% अंक
आवेदन करने का आसान तरीका
- सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org या secondary.biharboardonline.com पर जाएं।
2. होमपेज पर "STET 2026 Registration" लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर नया रजिस्ट्रेशन करें।
4. प्राप्त क्रेडेंशियल (User ID व Password) से लॉगिन करें और फॉर्म में मांगी गई अपनी व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी भरें।
5. अपने पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पीजी और बी.एड की मार्कशीट/सर्टिफिकेट्स अपलोड करें।
6. ऑनलाइन पेमेंट (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग) के जरिए फीस का भुगतान करें और फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स