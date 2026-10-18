बिहार एसटीईटी 2026 का एडमिट कार्ड जारी, 25 अक्टूबर से शुरू होगा इम्तिहान
बिहार STET 2026 का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। stetregistration.cbrt.co.in से डाउनलोड करें। परीक्षा 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक CBT मोड में होगी। जानिए डाउनलोड की पूरी प्रक्रिया।
शिक्षक बनने का सपना संजोए बैठे उम्मीदवारों के लिए आज बड़ी राहत की खबर आई है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSEB ने बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अब आपका प्रवेश पत्र बस एक क्लिक की दूरी पर है। जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी वे अब अपना हॉल टिकट ऑनलाइन निकाल सकते हैं। इसके लिए बोर्ड ने पोर्टल stetregistration.cbrt.co.in तय किया है। लॉगिन के लिए आवेदन संख्या और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी।
25 अक्टूबर से शुरू होगी परीक्षा
BSEB यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में कराएगा। परीक्षा 25 अक्टूबर से शुरू होकर 20 नवंबर तक चलेगी। बोर्ड के अध्यक्ष त्यागराजन एस एम की ओर से जारी प्रेस नोट में यह तारीखें पहले ही बताई जा चुकी थीं। एडमिट कार्ड जारी होने की सूचना भी पहले से दी गई थी। यानी अब परीक्षा में गिनती के दिन बचे हैं।
एडमिट कार्ड कैसे निकालें
प्रक्रिया बहुत आसान है। नीचे बताए तरीके से कोई भी उम्मीदवार अपना हॉल टिकट निकाल सकता है। पहले बिहार STET के रजिस्ट्रेशन पोर्टल stetregistration.cbrt.co.in पर जाएं। वहां एडमिट कार्ड 2026 वाला सक्रिय लिंक दिखेगा। उस पर क्लिक करें। अब लॉगिन पेज खुलेगा। यहां मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट कर दें। स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसे डाउनलोड करके संभालकर रख लें।
प्रिंटआउट साथ ले जाना न भूलें
यह बात गांठ बांध लें। परीक्षा केंद्र पर साफ और पढ़ने लायक प्रिंटआउट साथ ले जाना जरूरी है। इसके बिना किसी को भी परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। मोबाइल में दिखाने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आज ही प्रिंट निकलवा लें और एक कॉपी अलग से भी रख लें।
डाउनलोड के बाद सबसे पहले ये जांचें
एडमिट कार्ड हाथ में आते ही उसे ध्यान से पढ़ें। नाम की स्पेलिंग सही है या नहीं देखें। फोटो साफ दिख रही है या नहीं यह भी परखें। परीक्षा की तारीख और शिफ्ट पर नजर डालें। परीक्षा केंद्र का पता और रोल नंबर भी मिला लें। अन्य निर्देश भी जरूर पढ़ें। अगर कहीं कोई गड़बड़ी दिखे तो चुप न बैठें। परीक्षा की तारीख से पहले ही BSEB के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। ऐन मौके पर भागदौड़ करने से अच्छा है कि अभी सुधार करा लिया जाए।
क्या है बिहार STET
यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए है जो बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने की पात्रता चाहते हैं। परीक्षा दो पेपरों में होती है। पहला पेपर कक्षा 9 और 10 के शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए है। दूसरा पेपर कक्षा 11 और 12 के लिए रखा गया है।
तैयारी के आखिरी दिन
अब वक्त नए विषय पकड़ने का नहीं बल्कि पुराने को पक्का करने का है। जो पढ़ चुके हैं उसे दोहराइए। मॉक टेस्ट दीजिए। चूंकि परीक्षा कंप्यूटर पर होनी है इसलिए स्क्रीन पर सवाल हल करने की आदत डालना फायदेमंद रहेगा। नींद पूरी लीजिए और सेहत का ध्यान रखिए। परीक्षा केंद्र की दूरी का अंदाजा पहले से लगा लें। हो सके तो एक दिन पहले रास्ता देख आएं। परीक्षा वाले दिन समय से पहुंचना सबसे समझदारी भरा कदम होगा।
अपडेट पर रखें नजर
परीक्षा कार्यक्रम और दूसरी जरूरी घोषणाओं के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें। कई बार छोटी सी सूचना भी बड़े काम की निकलती है। अफवाहों पर भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर चलें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव