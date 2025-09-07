Bihar STET 2025 Notification : bseb Bihar Board TET bsebstet2025 for bpsc tre 4 bsebstet apply biharboardonline Bihar STET 2025: बिहार एसटीईटी के लिए कल से करें आवेदन, TRE-4 में मिलेगा चांस, पढ़ें बड़ी बातें, Career Hindi News - Hindustan
Bihar STET 2025 : बिहार एसटीईटी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया कल 8 सितंबर 2025 से शुरू होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना जल्द ही माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2025 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSun, 7 Sep 2025 09:25 AM
Bihar STET 2025 : बिहार एसटीईटी 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया कल 8 सितंबर 2025 से शुरू होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना जल्द ही माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2025 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगा। राज्य में शिक्षक बनना चाह रहे युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 तय की गई है। एसटीईटी पास करने वाले टीचर बीपीएससी टीआरई -4 यानी चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एसटीईटी की पूरी तैयारी कर ली है। एसटीईटी परीक्षा 4 अक्तूबर से 25 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित होगी और इसका परिणाम 1 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा।

बिहार एसटीईटी परीक्षा माध्यमिक कक्षाओं के लिए तय सिलेबस के मुताबिक पेपर-1 (माध्यमिक) के तहत आने वाले विषय और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए तय सिलेबस के अनुसार पेपर-2 ( उच्च माध्यमिक) के तहत आने वाले विषय के लिए आयोजित होगी। पेपर-1 व पेपर-2 में पास सभी अभ्यर्थियों को एसटीईटी पास का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जिसकी वैधता लाइफटाइम होगी।

एसटीईटी पेपर 1 (माध्यमिक) इन विषयों के लिए होगी

हिन्दी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा

एसटीईटी पेपर 2 (उच्च माध्यमिक) इन विषयों के लिए मिलेगा मौका

हिन्दी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी और भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान , समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत

आयु सीमा : अधिकतम 37 वर्ष।

- महिला और बीसी , एमबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु में पांच वर्ष की छूट मिलेगी।

- दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी।

पासिंग मार्क्स

सामान्य - 50 फीसदी

पिछड़ा वर्ग - 45.5 फीसदी

अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 42.5 फीसदी

एससी, एसटी - 40 फीसदी

दिव्यांग - 40 फीसदी

महिला - 40 फीसदी

संभावित पेपर पैटर्न

बिहार एसटीईटी परीक्षा माध्यमिक कक्षाओं के लिए तय सिलेबस के मुताबिक पेपर-1 (माध्यमिक) के तहत आने वाले विषय और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए तय सिलेबस के अनुसार पेपर-2 ( उच्च माध्यमिक) के तहत आने वाले विषय के लिए आयोजित होगी। पेपर-1 व पेपर-2 में 100 प्रश्न निर्दिष्ट विषय से होंगे और 50 अंक शिक्षक कला,अन्य दक्षताओं से होंगे। यानी कुल 150 प्रश्न होंगे। सीबीटी मोड से आयोजित होने वाली परीक्षा की अवधि ढाई घंटे की होगी। बिहार एसटीईटी परीक्षा में पहले की तरह प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। एक प्रश्न पर एक अंक मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

यह मांगी जा सकती है योग्यता

पेपर 1 (माध्यमिक)

50 फीसदी अंकों के साथ संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री और बीएड

या

संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और बीएड या न्यूनतम 45 फीसदी अंकों के साथ बैचलर डिग्री / मास्टर डिग्री (एनसीटीई मानदंडों के अनुसार) बीएड

या

4 वर्षीय पाठ्यक्रम बीए बीएड/बीएससी बीएड

विषयवार और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें।

पेपर 2 (उच्च माध्यमिक)

50 फीसदी अंकों के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और बीएड परीक्षा / बीए बीएड / बीएससी बीएड

या

न्यूनतम 45 फीसदी अंकों के साथ मास्टर डिग्री (एनसीटीई मानदंडों के अनुसार) बीएड

या

55 फीसदी अंकों के साथ मास्टर डिग्री और 3 साल का बीएड एमएड कोर्स।

विषयवार और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखें।

एसटीईटी 2024 का रिजल्ट कैसा रहा था

पेपर एक के विभिन्न विषयों में 2 लाख 63 हजार 911 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें से 1 लाख 94 हजार 697 अभ्यर्थी सफल हुए। पेपर एक में उत्तीर्णता का प्रतिशत 73.77 रहा। पेपर दो के विभिन्न विषयों में 1 लाख 59 हजार 911 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें से 1,03, 050 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उत्तीर्णता का प्रतिशत 64.44 रहा।

टीआरई - 4 की परीक्षा दिसंबर में

चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (TRE 4 ) की परीक्षा दिसंबर में होगी। 16 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा होगी। 20 से 26 जनवरी तक टीआरई -4 एग्जाम का रिजल्ट आएगा।

