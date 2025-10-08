Bihar STET 2025 Exam will be held from October 14, board has dismissed the viral reports Bihar STET Exam Date 2025: 14 अक्टूबर से ही होगी बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा, बोर्ड ने वायरल खबरों को किया खारिज, Career Hindi News - Hindustan
Bihar STET Exam Date 2025: बिहार बोर्ड ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता पर परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर से किया जाना निर्धारित है। बोर्ड ने कहा है कि इस तिथि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 10:47 PM
Bihar STET Exam Date 2025: माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) को लेकर बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पोस्ट ने अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। बिहार बोर्ड के टैग के साथ वायरल हुए इस पोस्ट में एसटीईटी परीक्षा का आयोजन 24 नवंबर को होने की बात से अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। जिसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने इस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया ।

बोर्ड ने सभी को सचेत और सतर्क किया और इस खबर को खारिज करते हुए इसे फर्जी बताया। बोर्ड ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता पर परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर से किया जाना निर्धारित है जिसकी सूचना पहले दी जा चुकी है। बोर्ड ने कहा है कि इस तिथि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है।

बोर्ड ने ऐसे वायरल खबरों से सतर्क रहने को कहा है और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिलने वाली सूचनाओं पर ही विश्वास जताने को कहा है। बोर्ड ने कहा है कि समिति से जुड़ी सभी आधिकारिक और महत्वपूर्ण सूचनाएं बोर्ड के सत्यापित सोशल मीडिया वेरीफाइड अकाउंट्स पर उपलब्ध कराई जाती हैं।वहां से अभ्यर्थी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एसटीईटी का एग्जाम पैटर्न-

बिहार एसटीईटी परीक्षा माध्यमिक कक्षाओं के लिए तय सिलेबस के मुताबिक पेपर-1 (माध्यमिक) के तहत आने वाले विषय और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए तय सिलेबस के अनुसार पेपर-2 (उच्च माध्यमिक) के तहत आने वाले विषय के लिए आयोजित होगी। पेपर-1 व पेपर-2 में 100 प्रश्न निर्दिष्ट विषय से होंगे और 50 अंक शिक्षक कला, अन्य दक्षताओं से होंगे। यानी कुल 150 प्रश्न होंगे। सीबीटी मोड से आयोजित होने वाली परीक्षा की अवधि ढाई घंटे की होगी।

एसटीईटी पेपर 1 (माध्यमिक) इन विषयों के लिए होगी

हिन्दी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा

एसटीईटी पेपर 2 (उच्च माध्यमिक) इन विषयों के लिए मिलेगा मौका

हिन्दी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी और भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत

