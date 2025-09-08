Bihar STET 2025 : बिहार एसटीईटी 2025 के लिए आवेदन प्रकिया आज से शुरू, जानें डिटेल्स

Bihar STET 2025 : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 8 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है।

Bihar STET 2025 : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 8 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। यह परीक्षा उन सभी इच्छुक शिक्षकों के लिए अनिवार्य है जो राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सरकारी स्कूलों में शिक्षण करियर बनाना चाहते हैं। आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2025 तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा।

इस वर्ष के उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी बात यह है कि STET 2025 परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर लाइफटाइम वैलिड सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, जिससे उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के चौथे चरण, BPSC TRE-4, जो दिसंबर 2025 में निर्धारित है, के लिए आवेदन करने के पात्र हो जाते हैं। आवेदन प्रक्रिया, जो 8 सितंबर, 2025 से शुरू होगी, 16 सितंबर, 2025 तक खुली रहेगी। परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, 2025 के बीच कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी। बीएसईबी ने टीआरई-4 पात्रता के लिए जल्द ही सुनिश्चित करते हुए 1 नवंबर, 2025 को परिणाम घोषित करने की तैयारी की है।

आयु सीमा- अधिकतम आयु- 37 वर्ष

महिला, बीसी, एमबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

एसटीईटी का एग्जाम पैटर्न- बिहार एसटीईटी परीक्षा माध्यमिक कक्षाओं के लिए तय सिलेबस के मुताबिक पेपर-1 (माध्यमिक) के तहत आने वाले विषय और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए तय सिलेबस के अनुसार पेपर-2 (उच्च माध्यमिक) के तहत आने वाले विषय के लिए आयोजित होगी। पेपर-1 व पेपर-2 में 100 प्रश्न निर्दिष्ट विषय से होंगे और 50 अंक शिक्षक कला, अन्य दक्षताओं से होंगे। यानी कुल 150 प्रश्न होंगे। सीबीटी मोड से आयोजित होने वाली परीक्षा की अवधि ढाई घंटे की होगी।

एसटीईटी पेपर 1 (माध्यमिक) इन विषयों के लिए होगी हिन्दी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा