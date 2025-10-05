Bihar STET 2025 apply online last date today know passing marks ciriteria bseb stet admit card and exam date bseb stet Bihar STET 2025 : बिहार एसटीईटी 2025 के लिए तुरंत करें आवेदन, लास्ट डेट आज, Career Hindi News - Hindustan
Bihar STET 2025 : बिहार एसटीईटी 2025 के लिए तुरंत करें आवेदन, लास्ट डेट आज

Bihar STET 2025 : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2025 के लिए आज 5 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 02:29 PM
Bihar STET 2025 : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी) 2025 के लिए आज 5 अक्टूबर 2025 को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। यह परीक्षा उन सभी इच्छुक शिक्षकों के लिए अनिवार्य है जो राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सरकारी स्कूलों में शिक्षण करियर बनाना चाहते हैं। आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आज 5 अक्टूबर 2025 तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा।

इस वर्ष के उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी बात यह है कि STET 2025 परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर लाइफटाइम वैलिड सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, जिससे उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के चौथे चरण, BPSC TRE-4, जो दिसंबर 2025 में निर्धारित है, के लिए आवेदन करने के पात्र हो जाते हैं। बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर 2025 को जारी होंगे। परीक्षा 14 अक्टूबर को कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (सीबीटी) फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी।

आयु सीमा-

अधिकतम आयु- 37 वर्ष

महिला, बीसी, एमबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

आवेदन शुल्क -

एक पेपर के लिए परीक्षा शुल्क जनरल/बीसी/इडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 960 रुपये है। वहीं, एससी/एसटी/पीएच कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 760 रुपये है। दोनों पेपर के लिए आवेदन शुल्क जनरल/बीसी/इडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 1440 रुपये है। वहीं एससी/एसटी/पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1140 रुपये है।

एसटीईटी का एग्जाम पैटर्न-

बिहार एसटीईटी परीक्षा माध्यमिक कक्षाओं के लिए तय सिलेबस के मुताबिक पेपर-1 (माध्यमिक) के तहत आने वाले विषय और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए तय सिलेबस के अनुसार पेपर-2 (उच्च माध्यमिक) के तहत आने वाले विषय के लिए आयोजित होगी। पेपर-1 व पेपर-2 में 100 प्रश्न निर्दिष्ट विषय से होंगे और 50 अंक शिक्षक कला, अन्य दक्षताओं से होंगे। यानी कुल 150 प्रश्न होंगे। सीबीटी मोड से आयोजित होने वाली परीक्षा की अवधि ढाई घंटे की होगी।

एसटीईटी पेपर 1 (माध्यमिक) इन विषयों के लिए होगी

हिन्दी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, नृत्य, ललित कला और विशेष शिक्षा

एसटीईटी पेपर 2 (उच्च माध्यमिक) इन विषयों के लिए मिलेगा मौका

हिन्दी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अंग्रेजी और भोजपुरी, गणित, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, अरबी, फारसी, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि और संगीत

