Bihar STET 2025: शिक्षक बनने का सपना? सिर्फ 8 दिन का वक्त; आवेदन की विंडो खुली

Bihar STET 2025 का आवेदन लिंक bsebstet.org पर एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार 27 सितम्बर तक फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा 4 से 25 अक्टूबर के बीच होगी और परिणाम 1 नवम्बर को आएगा।

Bihar STET 2025: बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने Secondary Teacher Eligibility Test (STET) 2025 का ऑनलाइन आवेदन आज, 19 सितम्बर से शुरू कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार bsebstet.org पर जाकर 27 सितम्बर तक आवेदन कर सकते हैं। यानी इस बार आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास सिर्फ आठ दिन का समय है। पहले आवेदन की तारीखें 11 से 19 सितम्बर तय थीं, लेकिन किसी कारण से इसे स्थगित कर दिया गया था। अब बोर्ड ने नई अधिसूचना (PR 221/2025) जारी कर आवेदन विंडो खोल दी है।

बोर्ड ने परीक्षा का पूरा शेड्यूल भी घोषित कर दिया है। बिहार STET 2025 की परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी और नतीजे 1 नवम्बर 2025 को जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा दो पेपर्स में होगी, इनमें पेपर 1 सेकेंडरी लेवल (कक्षा 9वीं से 10वीं) के लिए और पेपर 2 सीनियर सेकेंडरी लेवल (कक्षा 11वीं से 12वीं) के लिए।

Bihar STET 2025 : ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को कुछ दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इनमें 10वीं और 12वीं के प्रमाण पत्र और अंकपत्र, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन (यदि लागू हो), बी.एड. का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र (यदि आयु में छूट चाहिए) शामिल हैं। इसके अलावा ईबीसी और बीसी उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर मुक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

Bihar STET 2025 : इन बातों का रखें ध्यान फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। उम्मीदवारों को रंगीन पासपोर्ट फोटो (80 KB से 200 KB, 3.5×4.5 सेमी) और हस्ताक्षर (50 KB से 200 KB) स्कैन करके अपलोड करना होगा। नियमों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड न करने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।

Bihar STET 2025 का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है, जो बिहार के सरकारी स्कूलों में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर शिक्षक बनना चाहते हैं। बिना STET पास किए शिक्षक नियुक्ति संभव नहीं है। इस बार परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह है क्योंकि राज्य सरकार ने हाल ही में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति का संकेत दिया है।

Bihar STET 2025 : ऐसे करें आवेदन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले bsebstet.org पर जाना होगा। यहां “Apply for STET 2025” लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। जरूरी जानकारी भरने के बाद उम्मीदवारों को मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे और श्रेणी के अनुसार शुल्क जमा करना होगा। आवेदन सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेना जरूरी है।